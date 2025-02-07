Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Війна
Дата

Forbes Digital

«Мир через силу». Європа в кризі, який вихід, чи зможе ЄС розгорнути війська в Україні та хто обрізає інтернет-кабелі. Відверте інтерв’ю з ексголовою МЗС Литви

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

6 хв читання

Ґабріелюс Ландсберґіс, Литва, Євросоюз, Дональд Трамп /Mindaugas Mikulėnas/landsbergis.com

Ексголова Міністерства закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс Фото Mindaugas Mikulėnas/landsbergis.com

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

09:53 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 09:53

Як ЄС відповість на скандальні заяви Дональда Трампа? Що може зробити Європу great again? Як себе поводити Україні, щоб опинитися у виграші? Про це Forbes поговорив із Ґабріелюсом Ландсберґісом

Повернення Дональда Трампа до Білого дому надало імпульс ідеям про більшу самостійність та безпекову незалежність Європи. Президент США вже погрожував ЄС митами та заявив претензії на Гренландію, він вимагає від європейських країн збільшити видатки на оборону до 5% ВВП і закуповувати більше американського скрапленого газу.

Тиск відбувається у той час, коли ЄС стикається з регулярними диверсіями на підводних кабелях у Балтійському морі, повномасштабною російсько-українською війною, відставанням у ШІ-гонитві від США та Китаю й нездатністю швидко реагувати на виклики.

Європа перебуває у кризі, визнає Габріелюс Ландсбергіс, міністр закордонних справ Литви у 2020-2024 роках. Яким може бути вихід та яких дій Європи чекати Україні?

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні