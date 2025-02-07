«Мир через силу». Європа в кризі, який вихід, чи зможе ЄС розгорнути війська в Україні та хто обрізає інтернет-кабелі. Відверте інтерв’ю з ексголовою МЗС Литви

Як ЄС відповість на скандальні заяви Дональда Трампа? Що може зробити Європу great again? Як себе поводити Україні, щоб опинитися у виграші? Про це Forbes поговорив із Ґабріелюсом Ландсберґісом

Повернення Дональда Трампа до Білого дому надало імпульс ідеям про більшу самостійність та безпекову незалежність Європи. Президент США вже погрожував ЄС митами та заявив претензії на Гренландію, він вимагає від європейських країн збільшити видатки на оборону до 5% ВВП і закуповувати більше американського скрапленого газу.

Тиск відбувається у той час, коли ЄС стикається з регулярними диверсіями на підводних кабелях у Балтійському морі, повномасштабною російсько-українською війною, відставанням у ШІ-гонитві від США та Китаю й нездатністю швидко реагувати на виклики.

Європа перебуває у кризі, визнає Габріелюс Ландсбергіс, міністр закордонних справ Литви у 2020-2024 роках. Яким може бути вихід та яких дій Європи чекати Україні?