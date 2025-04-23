Світовий банк зберіг прогноз зростання ВВП України на цей рік, але знизив оцінку на 2026-й

Світовий банк у новому макропрогнозі для Європи та Центральної Азії залишив без змін січневий прогноз щодо уповільнення зростання ВВП України у 2025 році до 2% порівняно з 2,9% у 2024 році, але знизив оцінку прискорення на 2026 рік до 5,2% з 7%. Про це пише «Інтерфакс-Україна» 23 квітня.

Деталі

Зростання ВВП України сповільниться до 2% цього року, але може відновитися до 5,2% у 2026 році за умови припинення бойових дій та початку відбудови.

Світовий банк зазначає, що у 2024 році зростання економіки України знизилося до 2,9% з 5,5% у 2023 році через триваючі військові дії.

Основними причинами цього стали зменшення зовнішнього попиту, дефіцит робочої сили та перебої з електропостачанням, спричинені війною.

Контекст

За підсумками 2024 року Мінекономіки оцінило зростання ВВП у 3,6%, що нижче за початковий прогноз у 4%, про що 15 січня повідомила Юлія Свириденко на засіданні економічного комітету Верховної Ради.

Держстат зафіксував сповільнення зростання реального ВВП у третьому кварталі 2024 року до 2%, порівняно з 3,7% у другому кварталі та 6,5% у першому, що стало несподіванкою для економістів. Водночас НБУ в жовтневому Інфляційному звіті переглянув оцінку зростання ВВП у третьому кварталі з 3,1% до 4%, а загальний прогноз на 2024 рік підвищив із 3,7% до 4%. Докладніше про це – у матеріалі Forbes Ukraine.

У січні, Світовий банк у «Глобальних економічних перспективах» знизив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік до 2% із 6,5%, зазначених у червневому звіті, але покращив оцінку на 2026 рік до 7% із 5,1%.