Nestlé планує інвестувати 9,5 млрд грн у 2025 році в модернізацію підприємств і маркетинг в Україні

Компанія Nestlé має намір інвестувати сукупно 9,5 млрд грн у свою комерційну діяльність в Україні. Ці гроші підуть, зокрема, на модернізацію підприємств в Україні та просування товарів у торговельних мережах. Про це повідомив CEO Nestlé в Україні та Південно-Східній Європі Алессандро Дзанеллі на заході «Global Outlook Enduring Change!», пише «Інтерфакс-Україна» .

Ключові факти

Для просування споживчих товарів в українських торговельних мережах планується витратити 8 млрд грн, сказав Дзанеллі. За його словами, додатково близько 1,5 млрд грн Nestlé інвестує у покращення стану заводів компанії.

Компанія вже на шість місяців затримується з відкриттям нового заводу у Волинській області через постійні повітряні небезпеки, брак будівельників і робочої сили, зазначає Алессандро Дзанеллі. Однак компанія все одно планує запустити його у березні 2025 року, додає він.

Nestlé прогнозує дефіцит електроенергії влітку, що змусить покупців скоригувати поведінку закупівель – зокрема, зменшити обсяги придбаного товару за один раз. Через інфляцію в Україні близько 55% покупок відбувається за акційними цінами, каже Дзанеллі. Відповідно, ритейлери для генерування потоку відвідувачів спонукають виробників проводити більше рекламних кампаній, додає він.

Контекст

Nestlé у березні 2022‐го зупинила капітальні інвестиції в Росію через її вторгнення в Україну, але з російського ринку не пішла. У компанії заявили, що мінімізують діяльність у РФ до продажу базових продуктів.

Nestlé має намір інвестувати близько $40 млн у нове виробництво вермішелі швидкого приготування у Смолигові Волинської області. Разом із фабрикою в Торчині виробнича мережа на Волині стане європейським регіональним хабом для категорії кулінарних продуктів, повідомляла пресслужба Nestlé. У хабі буде працевлаштовано 1500 осіб на виробництві, яке забезпечуватиме постачання продукції на ринок України та на інші європейські ринки.

«Майбутня фабрика експортуватиме 85% своїх виробів», – сказав Алессандро Дзанеллі.