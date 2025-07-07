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Nestlé відкрила нове виробництво на Волині. 75% продукції йтиме на експорт

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Швейцарська компанія Nestlé запустила першу виробничу лінію на новій фабриці у селі Смолигів Волинської області. Про це повідомила пресслужба компанії, пише «Інтерфакс-Україна».

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Деталі 

  • Фабрика, вартістю 40 млн швейцарських франків (приблизно $50 млн), спеціалізуватиметься на виробництві вермішелі швидкого приготування під брендами Maggi та Мівіна. Близько 75% продукції експортуватимуть до країн ЄС під брендом Maggi, щоб задовольнити зростаючий попит в Україні та Європі.
  • Перша лінія забезпечить випуск 5000 тонн вермішелі до кінця 2025 року. У наступні два роки Nestlé планує відкрити додаткові лінії та наростити обсяги виробництва. Основна сировина – пшениця та соняшникова олія – на 75% постачається від українських виробників.
  • Фабрика вже створила понад 300 робочих місць, а після розширення штат зросте до 1500 працівників.
  • Завдяки новій фабриці у Смолигові та діючому підприємству в Торчині, Nestlé сформувала на Волині європейський хаб із виробництва харчових продуктів в Україні.

Контекст 

Nestlé, один із найбільших світових виробників продуктів харчування та напоїв, працює у 187 країнах, пропонуючи широкий асортимент товарів для сімей і домашніх тварин під понад 2000 брендами.

В Україні компанія почала діяльність у 1994 році, відкривши представництво. У 1998 році Nestlé придбала контрольний пакет акцій «Львівської кондитерської фабрики ʼСвіточʼ», а з 2018 року володіє 100% акцій. У 2003 році створено ТОВ «Нестле Україна» в Києві та придбано 100% акцій «Волиньхолдинг». У 2010 році Nestlé купила харківський «Техноком», виробника продуктів «Мівіна». У 2012 році у Львові запрацював Nestlé Business Service (NBS Europe), який підтримує підрозділи компанії у понад 40 країнах.

В Україні Nestlé розвиває напрямки: кава, напої, кондитерські вироби, кулінарія (соуси, приправи, супи, продукти швидкого приготування), дитяче харчування, готові сніданки та корми для тварин.

У 2024 році Nestlé інвестувала в три українські фабрики понад 900 млн грн, модернізувавши виробництво, автоматизацію, цифровізацію та безпеку працівників. Це дозволило збільшити експорт на 76% у фізичному обсязі та на 128% у гривнях порівняно з 2023 роком. Продукція постачається до 28 країн.

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