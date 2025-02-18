Nestlé інвестувала 900 млн грн у свої фабрики в Україні у 2024 році та наростила експорт на 76%

Компанія Nestlé в Україні у 2024 році інвестувала у три свої фабрики понад 900 млн грн, що підвищило ефективність виробництва. Про це повідомляє пресслужба Nestlé в Україні.

Ключові факти

Компанія інвестувала у безпеку працівників, автоматизацію та цифровізацію виробничих процесів, навчання і розвиток працівників.

Завдяки інвестиціям Nestlé в Україні у 2024 році наростила обʼєм експорту на 76% порівняно з 2023-м, а в гривневому еквіваленті – на 128%. Компанія експортує у 28 країн.

У 2025 році компанія планує відкрити нову фабрику у Смолигові на Волині, яка зараз перебуває на фінальному етапі будівництва. 80% продукції, виготовленої на цій фабриці, експортуватиметься у країни ЄС, зазначають у компанії.

Ринок FMCG в Україні у 2024-му зріс на трохи менше, ніж 10%, в тому числі за рахунок об`ємів, каже генеральний директор Nestlé в Україні та Південно-Східній Європі Алессандро Дзанеллі. «Наші обсяги зросли у межах 7-8%», – додає він.

Контекст

Компанія Nestlé має намір інвестувати сукупно 9,5 млрд грн у 2025 році у свою комерційну діяльність в Україні. Для просування споживчих товарів в українських торговельних мережах планується витратити 8 млрд грн. Додатково, близько 1,5 млрд грн, Nestlé інвестує у покращення стану заводів компанії.

Компанія вже на шість місяців затримується з відкриттям нового заводу у Волинській області через постійні повітряні небезпеки, брак будівельників і робочої сили, зазначав Алессандро Дзанеллі. Однак компанія все одно планує запустити його у березні 2025 року, додавав він.

Nestlé прогнозує дефіцит електроенергії влітку, що змусить покупців скоригувати поведінку закупівель, зокрема зменшити обсяги придбаного товару за один раз. Через інфляцію в Україні близько 55% покупок відбувається за акційними цінами, казав Дзанеллі. Відповідно, ритейлери для генерування потоку відвідувачів спонукають виробників проводити більше рекламних кампаній, зазначав він.