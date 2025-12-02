Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Дружина Артема Довбика з партнеркою запустили комунікаційну агенцію Let Them See

Вероніка Нановська
Вероніка Нановська
Forbes

1 хв читання

Співавторка подкасту «Не під запис» Анна Давиденко та Project Lead Юлія Довбик запустили комунікаційну агенцію Let Them See /з особистого архiву

Анна Давиденко має досвід у PR, celebrity-маркетингу й розвитку особистих брендів, працювала з «Орлом і Решкою» і групою «Ковальська». Юлія Довбик керувала партнерськими та продакшн-проєктами, зокрема рекламними кампаніями для «Моршинська Спорт» Фото з особистого архiву

Співавторка подкасту «Не під запис» Анна Давиденко і дружина нападника італійської «Роми» та збірної України з футболу Артема Довбика Юлія Довбик запустили комунікаційну агенцію Let Them See, яка спеціалізуватиметься на PR, диджитал-комунікації та продюсуванні персональних проєктів зірок та інфлюенсерів. Про це вони повідомили на своїх сторінках в Instagram.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Деталі

  • Давиденко та Довбик співпрацювали останні кілька років – починали з команди з трьох людей і за два роки виросли до 10. Серед клієнтів – актор Олександр Рудинський, дизайнерка Валерія Гузема і музичний гурт Latexfauna. Нова агенція – це офіційне оформлення партнерства, яке вже існувало на практиці.
  • Let Them See працюватиме з особистими брендами, артистами, підприємцями, СЕО, експертами та комерційними брендами.
  • Серед напрямів роботи агенції: комплексний супровід особистих та комерційних брендів, стратегічні комунікації та PR, репутаційний менеджмент, побудова публічності та медійної присутності, розробка та реалізація спецпроєктів та продюсування довгострокових комунікаційних екосистем.
  • Давиденко відповідатиме за роботу з особистими історіями, наративами, позиціонуванням, tone of voice та креативними комунікаціями, а Довбик – за системність, процеси, стратегічний менеджмент, партнерства та операційну конструкцію проєктів.
  • У нову агенцію не залучали великих інвестицій, а будували все із щомісячних заощаджень та постійного реінвестування, каже Давиденко для Forbes. Точні цифри не називають.

Контекст

Анна Давиденко – PR-агентка, менеджерка celebrity-маркетингу, консультантка з особистих брендів, співавторка подкасту «Не під запис». Була бренд-менеджеркою шоу «Орел і Решка», керувала інфлюенс-маркетингом у «KFC Україна» та відповідала за креативні комунікації групи компаній «Ковальська». Також вела бренд блогера Гаріка Корогодського, співака Володимира Дантеса та БФ «Життєлюб».

Юлія Довбик керувала партнерськими й продакшн-проєктами. Серед відомих співпраць – великі рекламні проєкти Артема Довбика, який став амбасадором бренду «Моршинська Спорт».

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні