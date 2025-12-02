Співавторка подкасту «Не під запис» Анна Давиденко і дружина нападника італійської «Роми» та збірної України з футболу Артема Довбика Юлія Довбик запустили комунікаційну агенцію Let Them See, яка спеціалізуватиметься на PR, диджитал-комунікації та продюсуванні персональних проєктів зірок та інфлюенсерів. Про це вони повідомили на своїх сторінках в Instagram.