Співавторка подкасту «Не під запис» Анна Давиденко і дружина нападника італійської «Роми» та збірної України з футболу Артема Довбика Юлія Довбик запустили комунікаційну агенцію Let Them See, яка спеціалізуватиметься на PR, диджитал-комунікації та продюсуванні персональних проєктів зірок та інфлюенсерів. Про це вони повідомили на своїх сторінках в Instagram.
Деталі
- Давиденко та Довбик співпрацювали останні кілька років – починали з команди з трьох людей і за два роки виросли до 10. Серед клієнтів – актор Олександр Рудинський, дизайнерка Валерія Гузема і музичний гурт Latexfauna. Нова агенція – це офіційне оформлення партнерства, яке вже існувало на практиці.
- Let Them See працюватиме з особистими брендами, артистами, підприємцями, СЕО, експертами та комерційними брендами.
- Серед напрямів роботи агенції: комплексний супровід особистих та комерційних брендів, стратегічні комунікації та PR, репутаційний менеджмент, побудова публічності та медійної присутності, розробка та реалізація спецпроєктів та продюсування довгострокових комунікаційних екосистем.
- Давиденко відповідатиме за роботу з особистими історіями, наративами, позиціонуванням, tone of voice та креативними комунікаціями, а Довбик – за системність, процеси, стратегічний менеджмент, партнерства та операційну конструкцію проєктів.
- У нову агенцію не залучали великих інвестицій, а будували все із щомісячних заощаджень та постійного реінвестування, каже Давиденко для Forbes. Точні цифри не називають.
Контекст
Анна Давиденко – PR-агентка, менеджерка celebrity-маркетингу, консультантка з особистих брендів, співавторка подкасту «Не під запис». Була бренд-менеджеркою шоу «Орел і Решка», керувала інфлюенс-маркетингом у «KFC Україна» та відповідала за креативні комунікації групи компаній «Ковальська». Також вела бренд блогера Гаріка Корогодського, співака Володимира Дантеса та БФ «Життєлюб».
Юлія Довбик керувала партнерськими й продакшн-проєктами. Серед відомих співпраць – великі рекламні проєкти Артема Довбика, який став амбасадором бренду «Моршинська Спорт».
