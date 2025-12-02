Forbes Digital підписка
Жена Артема Довбика с партнершей запустили коммуникационное агентство Let Them See

Вероника Нановская
Вероника Нановская
Forbes

1 хв читання

Співавторка подкасту «Не під запис» Анна Давиденко та Project Lead Юлія Довбик запустили комунікаційну агенцію Let Them See /из личного архива

Анна Давыденко имеет опыт в PR, celebrity-маркетинге и развитии личных брендов, работала с «Орлом и Решкой» и группой «Ковальская». Юлия Довбик руководила партнерскими и продакшен-проектами, в частности рекламными кампаниями для «Моршинская Спорт» Фото из личного архива

Соавтор подкаста «Не под запись» Анна Давыденко и жена нападающего итальянской «Ромы» и сборной Украины по футболу Артема Довбика Юлия Довбик запустили коммуникационное агентство Let Them See, которое будет специализироваться на PR, диджитал-коммуникации и продюсировании персональных проектов звезд и инфлюенсеров. Об этом они сообщили на своих страницах в Instagram.

  • Давыденко и Довбик сотрудничали последние несколько лет – начинали с команды из трех человек и за два года выросли до 10. Среди клиентов – актер Александр Рудинский, дизайнер Валерия Гузема и музыкальная группа Latexfauna. Новое агентство – это официальное оформление партнерства, которое уже существовало на практике.
  • Let Them See будет работать с личными брендами, артистами, предпринимателями, СЕО, экспертами и коммерческими брендами.
  • Среди направлений работы агентства: комплексное сопровождение личных и коммерческих брендов, стратегические коммуникации и PR, репутационный менеджмент, построение публичности и медийного присутствия, разработка и реализация спецпроектов и продюсирование долгосрочных коммуникационных экосистем.
  • Давыденко будет отвечать за работу с личными историями, нарративами, позиционированием, tone of voice и креативными коммуникациями, а Довбик – за системность, процессы, стратегический менеджмент, партнерства и операционную конструкцию проектов.
  • В новое агентство не привлекали больших инвестиций, а строили все из ежемесячных сбережений и постоянного реинвестирования, говорит Давыденко для Forbes. Точные цифры не называют.

Контекст

Анна Давыденко – PR-агент, менеджер celebrity-маркетинга, консультантка по личным брендам, соавтор подкаста «Не под запись». Была бренд-менеджером шоу «Орел и Решка», руководила инфлюенс-маркетингом в «KFC Украина» и отвечала за креативные коммуникации группы компаний «Ковальская». Также вела бренд блогера Гарика Корогодского, певца Владимира Дантеса и БФ «Жизнелюб».

Юлия Довбик руководила партнерскими и продакшен-проектами. Среди известных сотрудничеств – крупные рекламные проекты Артема Довбика, который стал амбассадором бренда «Моршинская Спорт».

