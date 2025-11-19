Ринок інфлюенс-маркетингу проходить перевірку на репутаційну стійкість. Упродовж одного місяця два бренди – Bazhané та Rozetka – отримали критику через співпрацю з інфлюенсерками з суперечливим бекграундом. Ці кейси показали: базовий фактчек блогера сьогодні є не рекомендацією, а вимогою. Що мають враховувати компанії?

Маркетплейс Rozetka 11 листопада скасував співпрацю з інфлюенсеркою Ангеліною Пичик після того, як керівник відеоредакції Liga.net Юрій Смирнов нагадав у соцмережах про її роботу на проросійських телеканалах NewsOne і «Наш». Поштовхом до дискусії стало її нове відео за участю ексміністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Інтеграція з Пичик була разовою, а всі подальші прояви – зупинені, кажуть у пресслужбі Rozetka. Блогерка відповіла, що сприймала роботу на цих каналах як «опозиційну журналістику», та назвала це помилкою. Гонорар зі співпраці з Rozetka, за її словами, вона перерахує на потреби військових.