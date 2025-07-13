На початку липня 2025 року Nvidia стала першою компанією з капіталізацією в $4 трлн. Як мислить її лідер, Дженсен Хуан, який є людським уособленням Nvidia? Forbes Ukraine обрав 12 ємних уривків з книги The Nvidia Way

Засновник Nvidia Дженсен Хуан – не з лагідних керівників. Якщо критикує – то так, щоб чула вся команда. Якщо просить презентувати ідеї – то на білій дошці, за якій не сховаєшся. Якщо йде у відпустку, дає ще більше задач, ніж зазвичай. Якщо мотивує, то побажанням побільше страждати.

Хуан вимогливий не лише до підлеглих, але і до себе. Одного разу команда продавців звітувала про фантастично результативний квартал. У відповідь на презентацію Хуан сказав: «Кожного ранку я дивлюсь у дзеркало і кажу собі: «Ти повний відстій».