Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) на конференції з питань відновлення у Римі (Ukraine Recovery Conference) 10-11 липня планує підписати нові угоди з Україною. Йдеться про домовленості з фінансування проєктів розподіленої генерації та відновлювальної е/е, покриття кредитних ризиків банків, інвестицій в місцеву інфраструктуру, повідомила пресслужба ЄБРР 7 липня.

Деталі

ЄБРР разом з іншими донорами оголосить про плани покрити ризики інвестицій у відновлювані джерела енергії, щоб залучити більший обсяг приватного капіталу, йдеться у релізі.

У фінансовому секторі ЄБРР готує портфельні гарантії українським банкам, щоб забезпечити до €900 млн кредитів для критичних галузей, включаючи агро, логістику, виробництво, фарму, а також житлові енергоефективні проєкти.

Банк готує угоди з муніципалітетами про фінансування інфраструктурних ініціатив – від теплопостачання до транспорту.

Планується оголосити про інвестиції у венчурні й інфраструктурні фонди на загальну цільову суму €600 млн.

ЄБРР планує підписати меморандум з НБУ, Мінфіном і НКЦПФР про розбудову фондового ринку. Банк очікує, що це сприятиме створенню більш ефективної, вертикально інтегрованої фондової біржі та послуг післяторгового клірингу .

та послуг . Спільно з Мінекономіки ЄБРР презентує Хартію стійкості людського капіталу – документ, що має стимулювати роботодавців інвестувати в навички працівників, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб та психоемоційне відновлення.

ЄБРР та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) планують оголосити про інвестиції в акціонерний капітал Фонду раннього розвитку технологій. Це частина ширшої ініціативи на €100 млн, спрямованої на залучення капіталу на близько €600 млн в секторах інфраструктури, приватного акціонерного капіталу та венчурного капіталу, уточнили в ЄБРР.

Контекст

Четверта конференція з відбудови (Ukraine Recovery Conference), відбудеться в Римі 10–11 липня. Програма URC2025 буде сконцентрована на чотирьох темах: бізнес, регіональний розвиток, реформи та людський капітал.

Серед пріоритетів української делегації – нові кредитні та грантові програми для бізнесу, презентація оборонної галузі, залучення коштів на житло для внутрішньо переміщених осіб та відбудови чотирьох областей.

Торік конференція пройшла в Берліні. На ній українські компанії уклали 114 угод з німецькими та міжнародними бізнес-партнерами на понад €560 млн, звітували в Мінекономіки. Також представники міністерства та Київської школи економіки на конференції у 2024 презентували партнерам інвестиційний гід. У ньому 95 проєктів, загальний бюджет – $27 млрд.