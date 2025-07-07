Українська уряд представить оборонні проєкти на конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference) та планує залучити під них фінансування. Про це йдеться у матеріалі Forbes Ukraine .

Деталі

Вперше на URC буде представлено український оборонний сектор. «Очікуємо підписання угод [в оборонній галузі] між українськими та іноземними партнерами у сфері виробництва, інновацій та технологій», – йдеться у письмовому коментарі міністерства економіки.

Окрім цього команда Мінекономіки та Єврокомісія планують оголосити про запуск 18 програм, які фінансуватимуться з коштів Ukraine Investment Framework (UIF). «Це дозволить залучити нові інвестиції українських підприємств – як державних і муніципальних, так і приватних», – кажуть у пресслужбі відомства.

Фонд розвитку підприємництва (ФРП) планує укласти з німецьким державним банком розвитку (KfW) грантову угоду на €40 млн для започаткування нової держпрограми для постраждалих від війни підприємств з деокупованих територій та інших вразливих груп бізнесу.

Міністерство аграрної політики підпише угоду з ЄБРР про щодо модернізації іригаційних систем в Одеській області, угоду з Італією про розвиток сільських територій на Одещині, а також меморандум з японською компанією Fujita про створення мережі сучасних овочесховищ в Україні.

Контекст

Експорт озброєння можуть запустити цього року. Розглядаються три варіанти: індивідуальне погодження кожного контракту з профільними міністерствами, дозвіл для виробників експортувати половину від обсягу українських контрактів або створення фонду для закупівлі зброї ЗСУ.

Четверта конференція з відбудови пройде з 10 по 11 липня в Римі.

Торік конференція пройшла в Берліні. На ній українські компанії уклали 114 угод з німецькими та міжнародними бізнес-партнерами на понад €560 млн, звітували в Мінекономіки.

Також представники Мінекономіки та Київської школи економіки на конференції у 2024 презентували партнерам інвестиційний гід. У ньому 95 проєктів, загальний бюджет – $27 млрд.