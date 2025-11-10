Нове єгипетське державне агентство з закупівлі пшениці зарезервувало приблизно 500 000 тонн зерна з Чорноморського регіону для поставок у грудні та січні. Про це 10 листопада повідомило агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.
Деталі
- Зазначається, що оператор державних закупівель «Mostakbal Misr» отримає 200 000 тонн пшениці з Росії, 150 000 тонн – з Болгарії та понад 130 000 тонн – з України.
- Співрозмовник видання поінформував, що агентство також проводить переговори про бронювання ще 500 000 тонн пшениці з різних джерел і планує укласти угоду до початку грудня.
- Єгипет залишається найбільшим імпортером пшениці у світі, тому його закупівлі уважно відстежують як індикатор глобального попиту та конкурентоспроможності постачальників.
- Міністерство сільського господарства США прогнозує, що в поточному сезоні Єгипет імпортує рекордні 13 млн тонн пшениці. За даними джерела, поточних запасів пшениці в країні вистачить до кінця лютого.
Контекст
За даними аналітиків Forbes, у 2024/2025 маркетинговому році (МР) Україна експортувала 10,5 млн тонн зернових – це на 21% менше, ніж у попередньому 2023/24 МР. Фізичні обсяги поставок кукурудзи скоротилися на 25% (або на 7,6 млн т), пшениці – на 15% (або на 2,7 млн т).
Основні причини падіння експорту: зниження врожаю кукурудзи через сильну літню посуху 2024 року та вичерпання запасів, накопичених у 2022 році через блокаду українських портів та вимушене обмеження експорту.
Водночас ціни на основні зернові культури у 2024/25 МР зросли майже пропорційно до скорочення обсягів. Завдяки цьому валютні надходження від експорту зерна майже не постраждали: у 2024/25 МР Україна отримала $8,1 млрд, що лише на 2% менше, ніж $8,3 млрд у 2023/24 МР.
