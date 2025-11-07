Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства прогнозує зростання врожаю в 2025 році на 6% порівняно з попереднім роком завдяки збільшенню виробництва зернових культур. Про це повідомив міністр Олексій Соболев в інтерв’ю Forbes Ukraine .

Деталі

«Загальний врожай цього року очікується вищим приблизно на 6% проти торішнього. Зростання насамперед забезпечать зернові культури – прогнозується близько 59 млн тонн проти 56 млн тонн минулого року», – зазначив він.

Врожай олійних культур залишиться на рівні попереднього року. Загалом очікується близько 79 млн тонн зернових та олійних культур.

Міністр нагадав, що аграрії цьогоріч засіяли 4,8 млн га озимих (74% від плану), а зібрали 37,6 млн тонн зернових (73% від усіх посівних площ).

Він наголосив, що у 2025 році збір врожаю в Україні відбувається пізніше, ніж зазвичай. Це вплине на динаміку ВВП: зростання переважно припаде на друге півріччя, оскільки через погодні умови частина доходів, яка раніше надходила в першій половині року, зсувається на другу.

Контекст

За січень–вересень 2025 року виробництво сільськогосподарської продукції скоротилося на 14% порівняно з аналогічним періодом 2024-го, повідомили в Держстаті.

Погіршення показників у вересні пов’язане із затримкою збору соняшнику та сої на два тижні проти минулого року, що спотворює річну динаміку (державна статистика не коригує зсув термінів збору), пояснюють аналітики Forbes.