За оцінками аналітичного відділу Forbes , у 2024/2025 маркетинговому році (МР) Україна експортувала збіжжя на 10,5 млн т, або на 21%, менше, ніж у 23/24 МР.

Ключові факти

Фізичні обсяги експорту кукурудзи у 2024/25 МР скоротились більш ніж на чверть (або на 7,6 млн т), пшениці – на 15%, або на 2,7 млн т.

Серед ключових чинників зменшення експорту – зменшення врожаю кукурудзи через літню посуху 2024 року та вичерпання запасів, які сформувались у 2022 році через вимушене обмеження експорту внаслідок блокади українських портів.

Ціни на ключові зернові культури експорту у 2024/25 МР зросли практично дзеркально скороченню фізичних обсягів поставок. Завдяки цьому експортні доходи майже не скоротилися. Так, у 2024/25 МР експортний виторг зерновими культурами становив $8,1 млрд, що лише на 2% менше, ніж $8,3 млрд виторгу в 2023/24 МР.

За оцінками аналітичного відділу Forbes, без зростання цін сумарні втрати експорту становили би близько $1,7 млрд.

Навіть після скорочення поставок Україна посідає 4-те місце на світовому ринку кукурудзи та 6-те місце на ринку пшениці.

Контекст

Цього року через несприятливі кліматичні умови врожай зернових за найбільш песимістичним сценарієм може впасти до 51 млн т. Врожай олійних, за його оцінкою, може знизитись на 5%, до 20,16 млн т проти 21,18 млн т у 2024 році. Одна з причин – зменшення врожаю ріпаку на 600 000 т.

У 2025-му аграрії, за оцінкою міністра аграрної політики та продовольства, зберуть: близько 26 млн т кукурудзи, 20–22 млн т пшениці, 4,5 млн т ячменю, 1,5 млн т інших зернових, 11,5 млн т насіння соняшнику, 11 млн т цукрових буряків, за прогнозом міністра.

Одна з причин дефіциту овочів в Україні – брак потужностей зберігання, заявив міністр аграрної політики і сільського господарства Віталій Коваль в інтервʼю «Укрінформ». Він закликав бізнес інвестувати в овочесховища.

На думку Коваля, щоб вирішити цю проблему слід розбудовувати мережу овочесховищ. «1,1 млн т (за оцінюваннями спеціалістів Мінагрополітики) – це дефіцит потужності», – заявив він, додавши, що будувати обʼєкти повинен бізнес.