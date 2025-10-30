З початку повномасштабної війни в Україні відновили роботу 88 борошномельних підприємства, при цьому в 2024 році почали роботу 22 підприємства, а у 2025 році – 10, повідомив директор спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський на форумі Agro2Food Profit, передає «Інтерфакс-Україна» .

Деталі

На кінець 2021 року в Україні було 678 промислових підприємств, які працювали у зернопереробній галузі. Під час повномасштабного вторгнення втратили 192 підприємства. «Вони або залишились на тимчасово окупованих територіях, або зруйновані вщент і припинили свою роботу, або підприємства, які частково постраждали, або через брак сировини, можливості логістики призупинили роботу», – розповів він.

З 2023 року в Україні почалося відновлення зернопереробної галузі. Причиною цього Рибчинський назвав проблему з експортом зерна у 2022 році.

За інформацією Рибчинського, з моменту початку повномасштабної війни 66 зернопереробних підприємств відновили свою роботу, а 22 підприємства в 2024 році почали роботу з нуля. При цьому у 2025 році було запущено близько 10 зернопереробних підприємств.

40% нових підприємств займаються виробництвом борошна, 30% виготовляють крупи, ще 30% – макарони. Географічно нові підприємства розташовані на західній і центральній Україні.

Рибчинський підкреслив, що йдеться саме про будівництво нових заводів, а не про релокацію. Він також відзначив складність із перевезенням млинів, пошуком нової земельної ділянки.

За його оцінкою вартість релокації млина обходиться його власникам у близько $1 млн. Зернопереробних підприємств, які релокували свої потужності, за словами Рибчинського, можна «перерахувати на пальцях однієї руки».

Станом на 2024 рік Україна виробила 2,34 млн тонн борошна, що на 22% менше ніж у 2021 довоєнному році, коли в державі виготовлялося 3 млн тонн.

Контекст

Приватне підприємство «Західний Буг» будує перший в Україні млин, який перероблятиме пшеницю твердого сорту дурум, а також макаронну фабрику. Запуск млина заплановано на жовтень 2025 року, фабрики – на вересень. Проєктна потужність першої черги млина – 80 тонн на добу для дуруму, 150 тонн на добу для м’яких сортів пшениці. Друга черга дасть можливість збільшити потужність ще на 200 тонн для дуруму і 300 тонн для м’яких сортів. Загальні інвестиції в проєкт становитимуть 1 млрд грн.