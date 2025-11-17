Колишній державний секретар США Майк Помпео увійшов до складу наглядової ради української оборонної компанії Fire Point. Про це 17 листопада пише агентство Associated Press із посиланням на представників компанії.

Деталі

Наглядову раду було створено недавно, а 12 листопада Помпео офіційно призначили її членом.

«Для нас це величезна честь. Ми виходимо на міжнародний рівень і прагнемо відповідати найвищим стандартам корпоративного управління», – зазначила головна технічна директорка Fire Point Ірина Терех. За її словами, до ради найближчим часом приєднаються ще троє учасників.

«Компанія швидко зростає, і нам потрібна досвідчена дорадча рада, яка допоможе вибудувати ефективні процеси», – додала Терех.

Терех повідомила, що компанія замовила незалежний аудит цін і виробництва у великій міжнародній аудиторській фірмі – це має зняти питання щодо можливого завищення вартості компонентів і дронів у контрактах із Міністерством оборони України.

Окрім того, антикорупційні органи перевіряють можливі зв’язки Fire Point із бізнесменом Тимуром Міндічем, який є фігурантом справи «Енергоатому». У компанії всі звинувачення категорично відкидають.

Контекст

Майк Помпео – американський політик, член Республіканської партії, один із ключових діячів адміністрації 45-го президента США Дональда Трампа. З 2018 до 2021 року він обіймав посаду Державного секретаря США, а у 2017–2018 роках очолював Центральне розвідувальне управління (ЦРУ). У листопаді 2023 року Помпео приєднався до Наглядової ради українського телекомунікаційного оператора «Київстар».

Fire Point активно розширює міжнародну діяльність: зокрема, будує завод у Данії для виробництва твердого ракетного палива та планує більш ніж удвічі наростити випуск крилатих ракет Flamingo (FP-5). За оцінками компанії, дохід за 2025 рік становитиме близько $1 млрд. Крилата ракета Flamingo (FP-5), розроблена Fire Point, уже неодноразово застосовувалася в реальних бойових умовах, зокрема для ударів по цілях у тимчасово окупованому Криму та в російському місті Орел.

У серпні 2025 року The Kyiv Independent повідомляв про можливий зв’язок Fire Point із бізнесменом Тимуром Міндічем – співвласником «Студії Квартал 95». Тоді ж видання згадувало розслідування НАБУ щодо ймовірного завищення цін на дрони, які постачалися Міністерству оборони України.

У компанії заявили, що перевірка базується виключно на чутках конкурентів, охоплює шість різних постачальників і жодним чином не стосується Тимура Міндіча. Пізніше НАБУ та САП офіційно уточнили: окреме кримінальне провадження щодо крилатих ракет Flamingo не відкрито і не ведеться.