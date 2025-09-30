Обсяг експорту ІТ-послуг з України у серпні зменшився на 2,7% порівняно з липнем і склав $540 млн, що на $15 млн менше, ніж у попередньому місяці. Про це повідомляється на сайті Національного банку України. ІТ-послуги залишаються важливим сектором українського експорту.

Деталі

Порівняно з серпнем 2024 року, виторг від експорту ІТ-послуг зріс на 6,5%, або на $33 млн ($507 млн у серпні 2024-го). За перші вісім місяців 2025 року сукупний виторг від експорту ІТ-послуг досяг $4,3 млрд, що на $46 млн, або 1,1%, більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Загальний виторг від експорту всіх послуг України в серпні становив $1,28 млрд, що на $71 млн, або 5,2%, менше порівняно з липнем.

Контекст

У липні експорт ІТ-послуг з України зріс на 5,5% порівняно з червнем, досягнувши $555 млн, що додало економіці $29 млн доходу. Порівняно з липнем 2024 року, коли виторг становив $545 млн, зростання склало 1,8%, або $10 млн. За січень-липень 2025 року загальний виторг від ІТ-експорту досяг $3,8 млрд, що на $13 млн, або 0,3%, більше, ніж за той самий період 2024 року.