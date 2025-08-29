Обсяг експорту ІТ-послуг з України у липні збільшився на 5,5% порівняно з червнем і досяг $555 млн, що принесло українській економіці додаткові $29 млн виторгу. Про це повідомляється на сайті Національного банку України. ІТ-послуги залишаються ключовим сектором українського експорту.
Деталі
- Порівняно з липнем 2024 року, виторг від експорту ІТ-послуг зріс на 1,8%, або на $10 млн ($545 млн у липні 2024-го). За перші сім місяців 2025 року сукупний виторг від експорту ІТ-послуг склав $3,8 млрд, що на $13 млн, або 0,3%, більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
- Загальний виторг від експорту всіх послуг України в липні становив $1,35 млрд, що на $67 млн, або 5,2%, більше порівняно з червнем.
Контекст
У червні експорт ІТ-послуг з України знизився на 3,5% ($19 млн) порівняно з травнем і склав $526 млн. Проте порівняно з червнем 2024-го року показник зріс на 2,7% ($14 млн). За квітень–червень 2025 року виторг ІТ-сектору досяг $1,64 млрд, що на 1,4% ($23 млн) більше, ніж за той же період 2024-го, і на 4,5% ($70 млн) більше, ніж у першому кварталі 2025 року.
