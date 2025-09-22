Прослухати матеріал
В американській IT-компанії DXC Technology триває глобальна реструктуризація. Мета – скоротити витрати та посилити фокус на прибуткових напрямах. Це вплине і на український офіс компанії Luxoft, де працює 3000 фахівців. Що відомо?
