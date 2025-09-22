Підписка від 49 грн
Велика IT-компанія Luxoft повністю зіллється з материнською DXC Technology, дізнався Forbes Ukraine. Чому і чи потягне це скорочення?

Анастасія Печенюк
Анастасія Печенюк
Forbes

3 хв читання

скорочення в Luxoft /колаж Анастасия Савеленко

DXC Luxoft з 3000 працівників в Україні готується до повного злиття з материнською DXC Technology. Фото колаж Анастасия Савеленко

В американській IT-компанії DXC Technology триває глобальна реструктуризація. Мета – скоротити витрати та посилити фокус на прибуткових напрямах. Це вплине і на український офіс компанії Luxoft, де працює 3000 фахівців. Що відомо?

