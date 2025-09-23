Польський IT-консорціум Euvic Group уклала угоду про купівлю 51% акцій української компанії Diya, що спеціалізується на впровадженні та підтримці ІТ інфраструктур компаній. Про це Forbes Ukraine повідомили в компанії Mergewave Capital, яка виступала радником одночасно на стороні Euvic та Diya.
Ключові факти
- Угода відбулася в рамках глобальної стратегії Euvic. Сума угоди не розголошується.
- Штат Diya з понад 60 працівниками зберігається, компанія працюватиме далі в якості Diya під брендом Euvic Ukraine, йдеться у повідомленні.
- Глобальна стратегія Euvic передбачає розширення в сегменті сервісних і підтримуючих ІТ-рішень, зазначив Лукаш Чернецький, представник Euvic. «Diya цілковито відповідає стандартам, які ми вимагаємо. Ми бачимо значну синергію в процесах, клієнтському досвіді та управлінні сервісом», – зазначив він.
- Співвласник Diya Анатолій Добринський зазначив, що приєднання компанії до великої інвестиційної групи, яка інвестує в IT-ринок України, відкриває можливості для швидшого розвитку.
Контекст
Euvic уже реалізував кілька угод на українському ринку за підтримки Mergewave Capital, отримавши частки у чотирьох компаніях: львівській Exoft, дніпровській Artkai, харківській 7Devs та вінницькій Lampa Software. На цьому одна з найбільших компаній Польщі не зупиняється й планує купувати ще. Для чого полякам український ринок, який уперше у своїй історії не зросте, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.
Euvic Group зацікавлена у співпраці з компаніями, які: мають команди від 80 до 150 співробітників; засновники прагнуть залишатися в бізнесі на довгий термін та розвиватися разом із Euvic Ukraine; готові продати 51–60% акцій групі Euvic; ринкова оцінка бізнесу в межах 3-5 EBITDA; Мета групи – вийти на розмір 1000+ FTE в Україні (зараз понад 500).
Mergewave Capital є інвестиційним радником Euvic по всіх M&A угодах в Україні.
