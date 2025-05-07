Електроверсія культового Renault R5 Turbo активно збирає замовлення попри цінник у $176 000. У чому його особливість

Французький автогігант Renault отримав 850 замовлень на електричну версію культового хетчбека R5 Turbo лише за перший тиждень, попри цінник у €155 000. Особливість нового електромобіля – інноваційні мотори. Компанія планує випустити обмежену серію – лише 1980 автомобілів, пише Reuters.
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Деталі
- Новий Renault 5 Turbo 3E має потужність 555 кінських сил і розганяється до 100 км/год за 3,5 секунди.
- Таких характеристик вдалося досягти завдяки двом електромоторам, вбудованим у задні колеса – це перший серійний автомобіль із такою технологією.
- У Renault кажуть, що інноваційні мотори постачає британська компанія Protean. Вони замінюють традиційні осі й трансмісію, що робить авто легшим, енергоефективнішим і просторішим всередині.
- Більшість замовлень надійшли з Європи, Японії, Близького Сходу та Австралії. Щоб забронювати авто, клієнти мають внести передоплату в €50 000 і чекати до 2027 року, коли стартують поставки з заводу Alpine у французькому Дьєпі.
Контекст
Оновлена Turbo 3E – це електричний переосмислений варіант спортивного R5 Turbo 1980-х років, який свого часу створювався для ралі. Запуск Renault 5 Turbo 3E є частиною ширшої стратегії Renault, спрямованої на електрифікацію модельного ряду та зміцнення позицій у преміальному сегменті через бренд Alpine.
Компанія робить ставку на поєднання ностальгії та передових технологій, що резонує з сучасними споживачами, які шукають унікальні продукти. Висока ціна позиціонує Turbo 3E як конкурента преміальних електромобілів, таких як Porsche Taycan чи Audi e-tron GT, а обмежена серія робить його ще більш ексклюзивним.
Ажіотаж відображає зростання попиту на електромобілі в люксовому сегменті. За даними аналітиків, ринок електричних спортивних автомобілів у Європі та Азії зростає на 15–20% щорічно, оскільки заможні покупці шукають екологічні альтернативи без компромісів у продуктивності.
Renault 5 Turbo 3E конкуруватиме не лише з іншими електричними спорткарами, але й із моделями, що також використовують ностальгічний дизайн. Наприклад, Honda e чи майбутні електричні версії класичних моделей від інших брендів можуть скласти конкуренцію за увагу колекціонерів і ентузіастів.
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