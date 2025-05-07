Електроверсія культового Renault R5 Turbo активно збирає замовлення попри цінник у $176 000. У чому його особливість

Французький автогігант Renault отримав 850 замовлень на електричну версію культового хетчбека R5 Turbo лише за перший тиждень, попри цінник у €155 000. Особливість нового електромобіля – інноваційні мотори. Компанія планує випустити обмежену серію – лише 1980 автомобілів, пише Reuters .

Деталі

Новий Renault 5 Turbo 3E має потужність 555 кінських сил і розганяється до 100 км/год за 3,5 секунди.

Таких характеристик вдалося досягти завдяки двом електромоторам, вбудованим у задні колеса – це перший серійний автомобіль із такою технологією.

У Renault кажуть, що інноваційні мотори постачає британська компанія Protean. Вони замінюють традиційні осі й трансмісію, що робить авто легшим, енергоефективнішим і просторішим всередині.

Більшість замовлень надійшли з Європи, Японії, Близького Сходу та Австралії. Щоб забронювати авто, клієнти мають внести передоплату в €50 000 і чекати до 2027 року, коли стартують поставки з заводу Alpine у французькому Дьєпі.

Електромобіль Renault 5 Turbo 3E. Фото: Getty Images Фото Getty Images Електромобіль Renault 5 Turbo 3E. Фото: Getty Images Електромобіль Renault 5 Turbo 3E. Фото: Getty Images Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Оновлена Turbo 3E – це електричний переосмислений варіант спортивного R5 Turbo 1980-х років, який свого часу створювався для ралі. Запуск Renault 5 Turbo 3E є частиною ширшої стратегії Renault, спрямованої на електрифікацію модельного ряду та зміцнення позицій у преміальному сегменті через бренд Alpine.

Компанія робить ставку на поєднання ностальгії та передових технологій, що резонує з сучасними споживачами, які шукають унікальні продукти. Висока ціна позиціонує Turbo 3E як конкурента преміальних електромобілів, таких як Porsche Taycan чи Audi e-tron GT, а обмежена серія робить його ще більш ексклюзивним.

Ажіотаж відображає зростання попиту на електромобілі в люксовому сегменті. За даними аналітиків, ринок електричних спортивних автомобілів у Європі та Азії зростає на 15–20% щорічно, оскільки заможні покупці шукають екологічні альтернативи без компромісів у продуктивності.

Renault 5 Turbo 3E конкуруватиме не лише з іншими електричними спорткарами, але й із моделями, що також використовують ностальгічний дизайн. Наприклад, Honda e чи майбутні електричні версії класичних моделей від інших брендів можуть скласти конкуренцію за увагу колекціонерів і ентузіастів.