Geely планує викупити бренд електромобілів Zeekr за $6,4 млрд

Компанія Geely Automobile Holdings Ltd., на чолі з мільярдером Лі Шуфу, планує викупити преміальний бренд електромобілів Zeekr, щоб зробити його приватною компанією. Про це пише Bloomberg 7 травня.

Деталі

Geely планує придбати всі акції Zeekr Intelligent Technology Holding Ltd., які ще не належать компанії, за $2,56 за акцію або $25,66 за американську депозитарну акцію, що на 13,6% вище за останню ціну закриття.

Угода, у разі її завершення, оцінить Zeekr у $6,4 млрд. Інвестори зможуть обрати між готівкою або 1,23 новими акціями Geely, виходячи з середньозваженої ціни акцій у 16,14 гонконгських доларів.

Лі Шуфу впроваджує стратегію консолідації, спрямовану на синергію, інновації та скорочення витрат, щоб зменшити збитки своїх автовиробників.

Після десяти років експансії, що включала придбання Volvo Car AB і Lotus Cars, Geely зосереджується на конкуренції з китайськими лідерами, такими як BYD Co. «Інтеграція автомобільного бізнесу Geely сприяє технологічній синергії, підвищенню інновацій та прибутковості», – заявив Лі.

Цей крок відбувся через рік після лістингу Zeekr у США та після нещодавнього злиття бренду з іншою маркою Geely – Lynk&Co. Geely володіє 65,7% акцій Zeekr.

Акції Zeekr цього року впали на 20% через мита на китайські електромобілі та невизначеність щодо торговельної політики президента США Дональда Трампа.

Контекст

Zeekr – китайський бренд преміальних електромобілів, створений компанією Geely у 2021 році. Станом на початок 2025 року Geely Automobile Holdings контролює 62,8% акцій Zeekr, її дочірня компанія Geely International (Hong Kong) Limited володіє 12,3%, а 9,1% належить GHGK Innovation Limited, решта – іншим інвесторам.

Zeekr фокусується на випуску електромобілів преміум-сегменту, зокрема моделей Zeekr 001, Zeekr X і Zeekr 009, та активно просуває свою продукцію на міжнародних ринках, таких як Європа, Близький Схід, Австралія та Південна Корея.