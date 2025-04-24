Volkswagen та Uber об’єдналися для запуску роботаксі в США

Volkswagen і Uber оголосили про запуск комерційного сервісу роботаксі в США. У проєкті використають автономні електромобілі VW ID. Buzz, пише TechCrunch . Послугу планують запустити в декількох містах протягом наступного десятиліття.

Деталі

Першим містом, де запрацює сервіс, має стати Лос-Анджелес – запуск очікується наприкінці 2026 року. Які міста будуть наступними, компанії поки що не розголошують.

На старті роботаксі не будуть повністю автономними – за кермом сидітимуть так звані оператори безпеки. Безпілотний режим планують увімкнути у 2027 році.

Volkswagen ADMT, дочірня компанія Volkswagen, розпочне тестування в Лос-Анджелесі цього року після отримання дозволу від Каліфорнійського департаменту транспорту.

Регулятор відповідає за тестування автономних авто, а Каліфорнійська комісія з комунальних послуг видає дозволи на комерційні перевезення.

Партнерство з Uber підтверджує плани Volkswagen продавати свої автономні мікроавтобуси ID. Buzz і програмне забезпечення для управління автопарком іншим компаніям, зазначило видання.

«Volkswagen не просто виробляє авто – ми формуємо майбутнє мобільності. Співпраця з Uber прискорює цю мету», – заявив Крістіан Сенгер, гендиректор Volkswagen Autonomous Mobility.

Контекст

Volkswagen ADMT з’явилася у липні 2023 року після закриття стартапу Argo, який раніше підтримував Volkswagen і Ford. Компанія перейшла до співпраці з Mobileye, чий софт використовують у тестах 10 електромобілів ID. Buzz в Остіні.

Для Uber це ще один крок у розвитку автономних перевезень. Компанія вже співпрацює з понад 14 фірмами в галузі роботаксі, доставки та вантажоперевезень. Нещодавно Uber запустив сервіс із Waymo в Остіні, а незабаром планує зробити це в Атланті.