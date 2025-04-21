CATL заявила, що обігнала BYD у п’ятихвилинній зарядці електромобілів

Китайська компанія CATL презентувала вдосконалені акумуляторні батареї Shenxing, які заряджаються швидше, ніж батареї головного конкурента BYD. Це дає китайським виробникам перевагу в гонці за створення електромобілів, здатних замінити традиційні авто, пише FT .

Деталі

CATL повідомила, що нова версія батареї Shenxing забезпечує запас ходу 520 км після лише п’яти хвилин заряджання. Для порівняння, BYD минулого місяця представила систему, яка додає 470 км за той самий час.

Друга генерація Shenxing має запас ходу 800 км і заряджається зі швидкістю 2,5 км за секунду.

Ці батареї компанія планує встановити на 67 моделях електромобілів уже цього року. CATL запевняє, що швидке заряджання не погіршить енергоємність батарей.

Водночас CATL анонсувала натрієво-іонну батарею Naxtra, яка надійде у масове виробництво в грудні. Вона забезпечує 200 км для гібридних авто і 500 км для електромобілів.

Натрієво-іонні батареї дешевші та безпечніші за літієві, адже краще працюють за екстремальних температур. CATL зазначає, що вони допоможуть зменшити залежність від літію та сприятимуть «енергетичній свободі».

Контекст

17 березня BYD представила нову систему для електромобілів, яка дозволяє заряджати авто майже так само швидко, як заправляти звичайний автомобіль. Першими електромобілями на архітектурі 1000 Вт будуть седан Han L і позашляховик Qin L.

CATL і BYD випереджають західних конкурентів, таких як Tesla (заряджання на 321 км за 15 хвилин) та Mercedes-Benz (325 км за 10 хвилин). Аналітики вважають, що швидке заряджання усуне страх споживачів щодо обмеженого запасу ходу електромобілів. Проте експерти сумніваються, чи вдасться CATL і BYD швидко вивести ці технології за межі Китаю через геополітичні напруження.

Натрієво-іонні батареї, які не потребують літію, можуть знизити залежність світу від китайських критичних мінералів і змінити глобальний енергетичний ринок.