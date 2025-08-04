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«Енергоатом» отримав 7,8 млрд грн прибутку у першому півріччі. Які результати «Укрнафти», «Укренерго» та «Укргідроенерго»

Ігор Орел /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ігор Орел
Forbes

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Оператор українських атомних електростанцій держкомпанія «Енергоатом» у січні-червні 2025-го отримав 7,8 млрд грн чистого прибутку проти 7,4 млрд грн збитків за аналогічний період минулого року, свідчать дані сервісу YouControl. Які фінансові результати решти найбільших державних енергокомпаній за перше півріччя 2025-го?

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