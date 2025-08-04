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Оператор українських атомних електростанцій держкомпанія «Енергоатом» у січні-червні 2025-го отримав 7,8 млрд грн чистого прибутку проти 7,4 млрд грн збитків за аналогічний період минулого року, свідчать дані сервісу YouControl. Які фінансові результати решти найбільших державних енергокомпаній за перше півріччя 2025-го?
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