ЄС готує нові санкції проти «тіньового флоту» РФ і транзиту через Балтику – ЄП

В Європейському Союзі повідомили, що триває підготовка 17-го пакету санкцій проти Росії. До нього увійдуть нові обмеження проти «тіньового флоту» РФ, енергетики та транзиту через Балтійське море. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на джерело.

Деталі

Новий пакет санкцій ЄС може включати заходи проти російського «тіньового флоту» та обмеження транзитних шляхів через Балтійське море, які є важливими для економіки Росії, повідомляє видання.

Європейський дипломат пояснив, що ці транзитні маршрути критично важливі для РФ, а «тіньовий флот» суттєво підтримує її економіку. За його словами, Євросоюз прагне максимально обмежити або повністю припинити його діяльність.

Розглядається можливість запровадження санкцій проти енергетичного сектора Росії.

Водночас ухвалення кожного нового пакету санкцій ускладнюється. Для затвердження 17-го пакету потрібна одностайна згода всіх країн-членів, що стає дедалі важчим завданням через проблеми з продовженням чинних персональних санкцій проти Росії, додав дипломат.

Контекст

13 березня Нітта Хіппер, офіційна речниця очільниці європейської дипломатії Каї Каллас, зазначила, що ЄС вважає санкції проти Росії ефективними та анонсувала підготовку 17-го пакету обмежень. Конкретні деталі нових заходів не розкрили.

14 березня ЄС продовжив на шість місяців персональні санкції проти Росії, які стосуються близько 2400 осіб і компаній. За наполяганням Угорщини зі списку виключили кількох росіян, зокрема, колишнього керівника «Єврохіму» Володимира Рашевського, сестру олігарха Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлову, бізнесмена В’ячеслава Моше Кантора та міністра спорту РФ Михайла Дегтярьова.