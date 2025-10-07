Європейський Союз планує запровадити санкції проти трьох організацій, які надали фальшиві прапори для нафтових танкерів із тіньового флоту Росії, що перебувають під санкціями. Про це 7 жовтня пише Bloomberg із посиланням на відповідні документи.

Деталі

Ці компанії зареєстрували під фальшивими прапорами Аруби, Кюрасао та Сен-Мартену щонайменше вісім підсанкційних суден, пише видання.

Водночас жодна з цих трьох територій не входить до Паризького реєстру офіційних прапорів, що свідчить про відсутність у них повноважень надавати такі послуги.

У травні Нідерланди повідомили Міжнародну морську організацію про те, що компанії видають «шахрайські сертифікати» від імені Сен-Мартену.

Ці обмеження є частиною 19-го пакету санкцій ЄС, який нині обговорюють країни-члени блоку, пише Bloomberg.

Контекст

На початку грудня 2022 року країни G7, Австралія та ЄС встановили цінову стелю на російську нафту на рівні $60 за барель. З 5 лютого 2023 року також запровадили обмеження на російські нафтопродукти: $100 за барель для дизельного пального та $45 для мастил.

Для обходу цих санкцій Росія створила так званий «тіньовий флот» із старих танкерів, які вимикають системи стеження, щоб уникнути виявлення. За даними Financial Times, ці танкери переважно контролює російська державна компанія «Сучкомфлот».

«Тіньовий флот» перевозить понад 80% російської нафти, зазначив Ісаак Леві, керівник напрямку «Росія-Європа» Центру досліджень енергетики та чистого повітря. За оцінками Politico, цей флот налічує 1300 суден. ЄС наклав санкції на 444 таких танкери, а Велика Британія – на 450.