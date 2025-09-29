Китай планує запровадити обмеження для старих танкерів у порту Циндао, одному з ключових нафтових терміналів країни, який обробляє приблизно шосту частину імпорту нафти до Китаю, пише Bloomberg .

Деталі

З 1 листопада в порту діятимуть нові правила, які заборонять захід суднам віком від 31 року, а також танкери з недійсними сертифікатами або зміненими даними в Міжнародній морській організації.

Крім того, у порту провінції Шаньдун запроваджується система оцінки суден за балами. Вона враховуватиме вік танкера та наявність страховки від екологічних ризиків. Судна з низьким рейтингом можуть бути позбавлені права швартування.

Експерти вважають, що ці заходи спрямовані проти так званого тіньового флоту, який перевозить нафту з країн під санкціями, зокрема Ірану. Такі судна часто використовують застарілі танкери та сумнівні методи ідентифікації, що підвищує ризик аварій та екологічних катастроф.

Контекст

Порт Циндао є важливим хабом для іранської нафти. За даними Kpler, з початку року він приймав близько 300 000 барелів іранської сирої нафти щодня, хоча офіційна статистика не відображає імпорт із Ірану з середини 2022 року.

У серпні США ввели санкції проти оператора Qingdao Port Haiye Dongjiakou Oil Products у районі Дунцзякоу порту Циндао за прийом іранської нафти, доставленої танкером, що вже перебуває під санкціями. Це викликало занепокоєння, що посилення санкцій може ускладнити імпорт нафти до Китаю.