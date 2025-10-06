Щонайменше пʼять танкерів з російського «тіньового флоту» за останній рік залишили нафтові плями біля берегів Європи й продовжили плавання без перешкод в обхід санкцій, повідомляє Politico з посиланням на спільне розслідування з SourceMaterial.

Деталі

Два танкера перебували під санкціями Великої Британії на момент інциденту.

За оцінками Центру досліджень енергетики та чистого повітря, ліквідація великого розливу нафти, залишеного таким танкером, може коштувати до 1,4 млрд євро. Якщо судно-порушник не встановлять, сплатити ці кошти, ймовірно, доведеться європейським платникам податків.

Міністр енергетики Фінляндії Сарі Мултала закликає накладати санкції на «весь ланцюжок вартості» – нафтопереробні заводи, сервісні компанії та реєстри суден.

Національні берегові охорони мають затримувати підозрілі судна, які раніше залишали розливи або плавають під фальшивими прапорами, вважає Ісаак Леві з аналітичного центру CREA.

Ці інциденти є «величезною проблемою».«Нам дуже пощастило, що наразі у нас немає ніякої екологічної катастрофи», – сказав міністр енергетики Латвії Каспарс Мелніс.

Контекст

У 2022 році G7 запровадила ціновий ліміт на російську нафту, яка становить близько чверті бюджету РФ. Після цього Москва почала використовувати «тіньовий флот» для обходу санкцій. «Тіньові судна» – здебільшого старі танкери з прихованими власниками – дозволяють уникати перевірок і продавати нафту за кордон, що ускладнює контроль за дотриманням санкцій. «Тіньовий флот» Росії за даними морської аналітичної фірми Lloydʼs List Intelligence зараз налічує 1300 суден. Його повʼязують з масовими розливами нафти та пошкодженням критично важливої підводної інфраструктури. ЄС ввів санкції проти 444 таких суден, Велика Британія – проти 450.

У вересні Єврокомісія запропонувала додати ще 118 російських суден до чорного списку в рамках 19-го пакета санкцій. Американські сенатори також розробили проєкт закону, який має значно розширити санкції США проти російського «тіньового флоту».

На початку жовтня президент Франції заявив, що керівники оборони ЄС та НАТО розроблять «спільні дії» для перешкоджання підозрілим суднам.