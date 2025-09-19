Деталі

Законопроєкт 19 вересня представить сенатор-республіканець Джим Ріш, голова комітету Сенату з міжнародних відносин і сенаторка Джин Шахін. Закон, у разі його ухвалення, також буде спрямований проти російських проєктів з виробництва LNG і розширить санкції проти оборонної промисловості РФ.

Документ отримав потужну двопартійну підтримку, включно із союзниками Трампа, такими як сенатори Ліндсі Грем і Том Коттон, зазначило видання.

Ключова цитата

«Путін використовуватиме будь-які хитрощі, щоб уникнути санкцій США. Ми зобовʼязані припинити діяльність цього «тіньового флоту», який він використовує для фінансування своєї війни, – заявив Ріш. – Ці кораблі та нафтові оборудки, які вони уможливлюють, становлять пряму загрозу безпеці Америки та Європи, і це буде зупинено».

Контекст

Виручка від експорту нафти стала одним із головних джерел наповнення російського військового бюджету. «Тіньові судна» – здебільшого старі танкери з прихованими власниками – дозволяють уникати перевірок і продавати нафту за кордон, що ускладнює контроль за дотриманням санкцій.

ЄС також обговорює новий пакет обмежень проти російської нафти й газу, зокрема проти компаній у Китаї та Індії, які купують ці енергоресурси, а також прискорене скорочення власних закупівель енергоносіїв з РФ.

Президент США Дональд Трамп неодноразово ставив дедлайни для припинення війни та навіть проводив саміт із Володимиром Путіним на Алясці, проте поки що не реалізував погрози запровадити додаткові санкції.

У Конгресі ж дедалі більше законодавців виступають за жорсткіший тиск на Москву: минулого тижня сенатори вже внесли законопроєкт про визнання Росії державою-спонсором тероризму за викрадення понад 19 000 українських дітей, а ще раніше зареєстрували санкційний пакет сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який підтримали понад 80 сенаторів.