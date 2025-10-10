Forbes Digital підписка
ЕС готовит более жесткие визовые правила для третьих стран, не сотрудничающих в сфере миграции – Euractiv

Forbes

1 хв читання

Брюссель разрабатывает обновленную визовую стратегию, которая предусматривает ужесточение условий для предоставления или отмены безвизового режима для третьих стран, не сотрудничающих с Европейским Союзом по вопросам миграции. Об этом говорится в служебной записке Еврокомиссии, которую цитирует Euractiv.

  • Предложенная стратегия предполагает, что ЕС будет пересматривать безвизовый режим каждые три года или быстрее – в случае возникновения «чрезвычайных обстоятельств». Если страна отказывается принимать назад своих граждан или игнорирует обязательства по реадмиссии, Евросоюз сможет приостановить или отменить безвиз.
  • К странам с «резко ухудшенными отношениями с ЕС» могут быть применены целевые ограничения – например, запрет на поездки для чиновников или приостановка всех виз, не связанных с критическими потребностями.
  • Планируется более активно применять статью 25а Визового кодекса ЕС, которая позволяет привязывать выдачу виз к уровню сотрудничества третьих стран с ЕС в сфере миграционной политики.
  • Стратегия предполагает улучшение условий для привлечения исследователей, стартап-основателей и высококвалифицированных работников. ЕС предлагает упростить оформление долгосрочных виз и вида на жительство, а также усилить правовую защиту этих категорий мигрантов. Для поддержки этого направления предлагается финансирование консульств с целью ускорения обработки заявок от квалифицированных работников и студентов, а также введение многократных шенгенских виз на срок до 10 лет для «надежных путешественников».
  • Еврокомиссия предлагает создать новое подразделение в составе пограничного агентства Frontex, которое будет заниматься поддержкой визовой системы. Этот офис сможет направлять временных работников в консульства во время пиковой нагрузки, а также проводить обучение консульских сотрудников.
  • В рамках новой стратегии запланирован первый в истории ЕС аудит деятельности частных компаний, обрабатывающих визовые заявки от имени стран-членов.
  • Новую визовую стратегию официально представят до конца 2025 года. Затем к обсуждению присоединятся Европарламент и Совет ЕС, которые должны утвердить финальную версию документа.

Контекст

В настоящее время Европейский Союз поддерживает безвизовый режим с 61 страной, не являющейся членами блока. Из них 25 стран заключили соглашения об отмене визовых требований с ЕС, а девять получили безвиз благодаря успешному завершению диалога по либерализации визового режима. К ним относятся Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония, Сербия, Грузия, Молдова, Украина и частично признанное Косово.

В июне Европейский Союз заявил, что обновляет правила приостановления безвизового режима, чтобы более эффективно реагировать на злоупотребления, расширяя перечень оснований и продлевая сроки санкций.

