Міністри внутрішніх справ країн Балтії, Північної Європи та Польщі, які зібралися в Таллінні у четвер, у спільній заяві підтримали плани щодо блокування доступу до Шенгенської зони громадянам Росії, які брали участь у війні проти України. Про це пише ERR .

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У зустрічі також взяли участь комісар Європейської комісії з питань внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер і представник агентства Frontex, що відповідає за охорону кордонів ЄС.

«Сотні тисяч російських громадян воювали проти незалежної європейської держави. Ми повинні чітко заявити, що ці люди не можуть вільно пересуватися Шенгенською зоною», – заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро.

Таро додав, що країни не видаватимуть їм посвідки на проживання чи візи, адже «ці люди становлять серйозну загрозу нашій безпеці через свої дії, спрямовані на вбивства та руйнування».

Міністри наполягають, що заборона на в’їзд для осіб, причетних до агресії, має діяти навіть після завершення активних бойових дій.

Контекст

Влітку 2024 року Угорщина оголосила про нову систему прискореного оформлення віз для громадян восьми країн, зокрема Росії та Білорусі, дозволяючи в’їзд до Угорщини без перевірок безпеки чи інших обмежень.

За заявою Будапешта, багато з цих осіб братимуть участь у будівництві атомної електростанції за російськими технологіями.

Це рішення Угорщини викликало обурення та критику з боку низки країн ЄС. Водночас міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто запевнив, що воно не створює загрози для Шенгенської зони.