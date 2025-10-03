Європейський Союз розглядає можливість передачі Raiffeisen Bank активів на два мільярди євро, які повʼязані з російським бізнесменом Олегом Дерипаскою, повідомив Financial Times кілька джерел. Так ЄС хоче компенсувати RBI завдані збитки в Росії.

Деталі

Йдеться про заморожені акції однієї з найбільших будівельних компаній Європи, австрійської будівельної компанії Strabag. Акції пов’язані з Дерипаскою через компанію Rasperia.

Ці активи можуть бути передані Raiffeisen Bank у межах нового пакета санкцій ЄС як форма компенсації штрафу, накладеного на банк у Росії. Передача активів може увійти до нового санкційного пакета ЄС, зазначають джерела видання.

Ініціатором розгляду цієї компенсаційної схеми виступила Австрія, однак низка країн планує виступити проти рішення на засіданні послів ЄС 3 жовтня.

За інформацією FT, деякі європейські країни та чиновники виступають проти цієї ініціативи, вважаючи її небезпечним прецедентом. Побоювання полягають у тому, що це легітимізує російські суди, які дедалі частіше ухвалюють рішення про конфіскацію західних активів. Такий крок може дати іншим підсанкційним олігархам інструмент для повернення контролю над своїм майном через судові позови проти компаній ЄС.

Контекст

RBI один із небагатьох європейських банків, що зберіг значну присутність у Росії після початку війни, уже понад три роки намагається покинути місцевий ринок. Проте знайти покупця, який не перебуває під санкціями, виявилося складним завданням, адже будь-яка угода потребує особистого схвалення Путіна.

5 серпня Касаційний суд Росії скасував арешт акцій російської «дочки» RBI – АТ «Райффайзенбанк». Арешт було накладено через позов компанії «Расперія» на суму €2 млрд. Конфлікт між RBI та «Расперією» розпочався в грудні 2023 року, коли банк планував придбати 28% акцій австрійської будівельної компанії Strabag у російської компанії «Іліадіс». Остання нещодавно викупила ці акції у Rasperia Trading Limited, пов’язаної з підсанкційним російським олігархом Олегом Дерипаскою.

Ця угода мала дозволити RBI вивести з Росії близько €1,5 млрд нерозподіленого прибутку, заблокованого через валютні обмеження. Банк стверджував, що угода відповідає санкційним вимогам, і повідомив про неї регуляторів, зокрема Міністерство фінансів США. Проте зв’язок із Дерипаскою викликав різку критику з боку американських та австрійських регуляторів.

Під тиском RBI відмовився від угоди, пояснивши це відсутністю необхідних гарантій і прагненням діяти обережно. У відповідь «Расперія» подала позов до російського суду, звинувативши RBI та засновника Strabag Петера Хазельштайнера в спробі захоплення корпоративного контролю. Позивач вимагав примусового викупу своєї частки та компенсації збитків.

1 жовтня агентство Reuters повідомляло, що спроби банку піти з Росії блокує влада РФ.