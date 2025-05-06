Росія конфіскувала у Raiffeisen майже €2 млрд

Центральний банк РФ переказав майже €1,9 млрд з рахунку Райффайзенбанку на рахунок компанії «Расперіа» у рамках виконання рішення суду, пише «Интерфакс» із посиланням на заяву австрійського Raiffeisen Bank International AG (RBI). Мінфін США повʼязує «Расперіа» із російським магнатом Олегом Дерипаскою, сам бізнесмен ці звʼязки спростовує.

Ключові факти

«Рішення суду було частково виконане щодо Райффайзенбанку, і еквівалент €1,87 млрд було списано Центральним банком РФ і переведено «Расперіа». Ця сума дорівнює збитку, присудженому судом, за вирахуванням €174 млн відсотків», — пояснив RBI.

На думку австрійської групи, «Расперіа» може будь-якої миті вимагати примусового стягнення відсотків.

«Расперіа» 30 квітня звернулася до ЦБ РФ із проханням про виконання рішення суду шляхом списання з коррахунку Райффайзенбанку рублевого еквівалента €1,87 млрд, уточнила група у звіті. Цього ж дня цю суму було списано, заявив RBI.

«Заборона на відчуження акцій Райффайзенбанку, введена як забезпечувальний захід (за російським позовом «Расперіа»), як очікується, буде знята після отримання «Расперіа» збитків і нарахованих відсотків за ними», — повідомив RBI.

Група вважає, що нещодавнє рішення апеляційного суду не вплине на її звіт про прибутки та збитки.

Контекст

Апеляційний суд у РФ у квітні відхилив скаргу Райффайзенбанку на рішення суду виплатити «Расперіа» €2,044 млрд. Банк планував подати касаційну скаргу. RBI тоді заявив, що завершує підготовку позову до «Расперіа» в Австрії, планує його подати у другому кварталі 2025 року.

21 січня суд ухвалив стягнути зі Strabag та його основних акціонерів на користь «Расперіа» €2,044 млрд. Ці кошти могли бути одержані через примусове вилучення активів Райффайзенбанку. Суд зобовʼязав банк сплатити цю суму та натомість прийняти на баланс акції Strabag еквівалентним обсягом.

Угода, яка не відбулася через санкційні обмеження та ризики, передбачала, що «Расперіа» продасть російському Райффайзенбанку 27,78% капіталу Strabag SE за €1,51 млрд. Після купівлі пакету планувалася передача Райффайзенбанком акцій Strabag материнському RBI у вигляді дивідендів.

У травні 2024-го Вашингтон визначив «Расперіа» як частину групи російських компаній, які, як і раніше, контролюються Олегом Дерипаскою, коли ввів санкції проти деяких із причетних до цього компаній. Представник Дерипаски 20 січня заявив, що той не має жодних звʼязків із компанією.

Угода піддалася критиці з боку Міністерства фінансів США, оскільки Дерипаска перебуває під санкціями, що загострює напруженість у відносинах між Вашингтоном та RBI, який вже перебуває під пильною увагою американського агентства щодо забезпечення дотримання санкцій OFAC.

Австрійська влада закликала RBI відмовитися від угоди, побоюючись негативної реакції з боку США. Зрештою RBI відмовився від заявки на покупку.