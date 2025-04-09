ЄС не планує продовжувати «торговельний безвіз» з Україною і поверне довоєнні умови – ЄП

Європейський Союз не запровадить нових торговельних преференцій для України після завершення дії чинного механізму лібералізації після 5 червня 2025 року, повідомив «Європейській правді» на умовах анонімності один з європейських посадовців, обізнаний з перебігом перемовин.

Ключові факти

Європосадовець заявив, що після 5 червня 2025 року – коли завершуються чинні заходи «торговельного безвізу» (автономні торговельні заходи, Autonomous Trade Measures, ATM), надані ЄС Україні, – умови торгівлі повернуться до довоєнних .

. Водночас потім ЄС разом з українською стороною запропонує деякі сприятливі для України зміни.

«Починаючи з 6 червня автономні торговельні заходи – торговельні преференції для України, запроваджені ЄС після початку повномасштабної агресії РФ, закінчаться. Умови повернуться до довоєнних», – заявив співрозмовник.

За його словами, закінчаться як торговельні преференції, так і обмежувальні заходи, що нині встановлені проти низки товарних найменувань, таких як м’ясо курки, яйця, мед і т.п.

Він додав, що обговорюється ідея залишити торговельні преференції для деяких найменувань українського експорту в ЄС, таких як сталь.

«Далі Євросоюз продовжить дискусії щодо внесення змін до статті 29 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, щоб розробити максимально вигідні для обох сторін умови торгівлі та підтримати економіку України, яка потерпає від війни», – сказав посадовець.

Контекст

ЄС запровадив пільговий режим для України з 4 червня 2022 року, його продовжили в 2023-му. Через протести фермерів Брюссель 2023 року тимчасово обмежував постачання з України деяких видів агропродукції. Окремі країни, зокрема Польща, Словаччина та Угорщина, оголосили про односторонні обмеження на імпорт українського зерна.

13 травня 2024-го Рада ЄC схвалила продовження тимчасових заходів лібералізації торгівлі для України ще на рік, до 5 червня 2025 року. Одночасно рішенням передбачено застосування механізму екстреного гальмування для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів у випадку, якщо імпорт цих продуктів у 2024-му перевищить середні обсяги імпорту, зафіксовані у другій половині 2021 року та протягом усього 2022 та 2023 років.

Нова схема вільної торгівлі, що діє з 6 червня 2024-го, включає автоматичний захисний механізм, призначений для захисту конкретних внутрішніх секторів (яйця, птиця, цукор, овес, кукурудза, крупа і мед) від збільшення імпорту внаслідок скасування квот і тарифів.

У 2025 році Україна застерігла, що закінчення терміну дії безмитної торгівлі з Європейським Союзом 5 червня може завдати «серйозної шкоди» її економіці. Втрата доходів від експорту може стати ударом для України на тлі невизначеності з військовою допомогою США.