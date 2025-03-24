Дедлайн близько. Україна попередила про «серйозні наслідки» через можливе припинення вільної торгівлі з ЄС

Україна застерігає, що закінчення терміну дії безмитної торгівлі з Європейським Союзом 5 червня може завдати «серйозної шкоди» її економіці. Втрата доходів від експорту може стати ударом для України на тлі невизначеності з військовою допомогою США, пише FT .

Деталі

У 2024 році «автономні торговельні заходи» ЄС принесли майже десяту частину від загальних доходів України від експорту в $41 млрд, за даними уряду.

Зараз деякі країни-члени ЄС, зокрема Польща, Угорщина та Словаччина, виступають проти продовження угоди, побоюючись негативного впливу дешевих українських товарів на їхні ринки.

«Це був би дуже неправильний сигнал, якби ми не досягли угоди з ЄС», – заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю FT.

Ситуація ускладнюється політичними факторами. Польща, яка незабаром очолить ЄС на пів року, стикається з внутрішнім тиском через наближення президентських виборів у травні та протестами фермерів, що скаржаться на дешевий український імпорт.

Переговори про розширення взаємного доступу до ринків між Брюсселем і Києвом зайшли в глухий кут, а часу до дедлайну обмаль. Потрібні тривалі переговори, які «будуть непростими», сказав виданню неназваний чиновник ЄС.

Втрата торговельних доходів може стати ударом для України, особливо на тлі невизначеності з військовою допомогою США, що змусить країну шукати додаткові бюджетні ресурси. «Без підтримки США ми опинимося в драматичній ситуації», – підсумував Марченко.

Водночас Єврокомісія обіцяє «найближчим часом» представити пропозиції щодо подальшої лібералізації тарифів.

«Послання дуже просте: наші виробники потребують передбачуваності щодо експорту, ЄС не може розпочати переговори за тиждень до закінчення терміну дії чинного регулювання», – сказав неназваний український урядовець.

Контекст

Україна залежить від експорту, щоб заробити життєво важливу іноземну валюту для фінансування протистояння у війні з РФ.

Брюссель вперше тимчасово скасував імпортні мита, квоти та заходи торгового захисту для української продукції з 4 червня 2022 року.

Термін дії цих заходів продовжували 6 червня 2023 року та 6 червня 2024 року. Наразі вони залишаються чинними до 5 червня 2025 року.

Раніше Польща разом із іншими сусідами України запровадила односторонні заборони на ввезення української агропродукції, порушивши спільну торговельну політику ЄС.