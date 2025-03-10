Єврокомісія пропонує продовжити ще на рік безмитний імпорт української сталі

Єврокомісія запропонувала план підтримки важливих сталеливарних секторів України, зокрема, продовження ще на рік безмитного ввезення українських чавуну і сталі на територію ЄС. Про це йдеться у повідомленні на сайті ЄК.

Деталі

Експорт чавуну та сталі до ЄС є значним джерелом доходу для України. Продовження звільнення цієї продукції від захисних заходів підтримало б економіку України в умовах російської агресивної війни, зазначається у повідомленні.

Пропозицію направили на затвердження до Ради та Європарламенту. У разі його ухвалення він гарантуватиме, що український експорт сталі до ЄС буде звільнений від захисних заходів ЄС навіть після закінчення терміну дії тимчасових автономних торгових заходів (ATЗ) ЄС.

Контекст

ЄС із 2018 року запровадив тимчасові захисні заходи для всього імпорту окремої сталевої продукції, аби захистити своїх виробників від збитків. Україна отримала звільнення від цих обмежень через російську агресію.

Брюссель вперше тимчасово скасував імпортні мита, квоти та заходи торгового захисту для української продукції з 4 червня 2022 року.

Термін дії цих заходів продовжували 6 червня 2023 року та 6 червня 2024 року. Наразі вони залишаються чинними до 5 червня 2025 року.