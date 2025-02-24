ЄС планує звільнити більшість компаній від сплати збору на викиди вуглецю – Reuters

Європейська комісія запропонує звільнити від сплати податку «переважну більшість» компаній, охоплених вуглецевим збором Європейського союзу, на тій підставі, що вони виробляють лише 1% викидів, пише Reuters із посиланням на проєкт пропозиції. У ньому йдеться, що більшість звільнених від сплати податку імпортерів становитимуть малі та середні підприємства чи індивідуальні споживачі.

Ключові факти

Крок має бути запропонований цього тижня в рамках пакету заходів щодо скорочення бюрократичної тяганини для підприємств. Очікується, що проєкт дозволить суттєво скоротити кількість імпортерів, 200 000 з яких наразі стосується вуглецевий збір ЄС.

У проекті пропозиції Комісії, з якою ознайомилося агентство, викладено плани щодо зміни прикордонного збору за викиди вуглецю (відомого як CBAM) таким чином, щоб він застосовувався лише до компаній, що імпортують товари на 50 метричних т на рік.

«Порогове значення на основі маси, що відображає середню інтенсивність викидів обсягу товарів CBAM, що імпортуються, краще відповідало б кліматичним цілям CBAM», — сказано в заяві, в якій також йдеться, що граничне значення в 50 т звільнить переважну більшість імпортерів від сплати збору.

Проєкт замінить чинні правила CBAM, відповідно до яких усі особи або компанії, які імпортують товари, що підпадають під дію CBAM, вартістю понад 150 євро, повинні сплачувати збір з наступного року.

З 2026 року запровадять плату на кордоні з ЄС за викиди CO2, повʼязані з імпортованою сталлю, алюмінієм, цементом та іншими товарами.

Контекст

Будь-які зміни у політиці ЄС мають бути схвалені Європейським парламентом та країнами-членами ЄС.

Механізм регулювання викидів вуглецю на кордоні ЄС (CBAM) є інструментом блоку, що дозволяє встановити ціну на вуглець, що викидається при виробництві товарів, що постачаються в ЄС, а також стимулювати більш чисте промислове виробництво в країнах, що не входять до ЄС. Повноцінне запровадження CBAM заплановане на 2026 рік.