ЄС планує звільнити більшість компаній від сплати збору на викиди вуглецю – Reuters

Європейська комісія запропонує звільнити від сплати податку «переважну більшість» компаній, охоплених вуглецевим збором Європейського союзу, на тій підставі, що вони виробляють лише 1% викидів, пише Reuters із посиланням на проєкт пропозиції. У ньому йдеться, що більшість звільнених від сплати податку імпортерів становитимуть малі та середні підприємства чи індивідуальні споживачі.
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Ключові факти
- Крок має бути запропонований цього тижня в рамках пакету заходів щодо скорочення бюрократичної тяганини для підприємств. Очікується, що проєкт дозволить суттєво скоротити кількість імпортерів, 200 000 з яких наразі стосується вуглецевий збір ЄС.
- У проекті пропозиції Комісії, з якою ознайомилося агентство, викладено плани щодо зміни прикордонного збору за викиди вуглецю (відомого як CBAM) таким чином, щоб він застосовувався лише до компаній, що імпортують товари на 50 метричних т на рік.
- «Порогове значення на основі маси, що відображає середню інтенсивність викидів обсягу товарів CBAM, що імпортуються, краще відповідало б кліматичним цілям CBAM», — сказано в заяві, в якій також йдеться, що граничне значення в 50 т звільнить переважну більшість імпортерів від сплати збору.
- Проєкт замінить чинні правила CBAM, відповідно до яких усі особи або компанії, які імпортують товари, що підпадають під дію CBAM, вартістю понад 150 євро, повинні сплачувати збір з наступного року.
- З 2026 року запровадять плату на кордоні з ЄС за викиди CO2, повʼязані з імпортованою сталлю, алюмінієм, цементом та іншими товарами.
Контекст
Будь-які зміни у політиці ЄС мають бути схвалені Європейським парламентом та країнами-членами ЄС.
Механізм регулювання викидів вуглецю на кордоні ЄС (CBAM) є інструментом блоку, що дозволяє встановити ціну на вуглець, що викидається при виробництві товарів, що постачаються в ЄС, а також стимулювати більш чисте промислове виробництво в країнах, що не входять до ЄС. Повноцінне запровадження CBAM заплановане на 2026 рік.
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