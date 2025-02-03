Роботаксі, «зелена сталь» і стовбурові клітини. 10 проривних технологій 2025 року. Список MIT Review

Щороку MIT Review публікує топ-10 нових технологій, які, на думку видання, матимуть найбільший вплив на світ. Цього разу до списку увійшли обсерваторія Віри Рубін, що досліджує темні матерії, ліки для профілактики ВІЛ і засіб для боротьби зі шкідливими викидами метану

Обсерваторія Віри Рубін

В Чилі збудували новий великий телескоп на честь астрономки Віри Рубін, яка довела існування темної матерії. Ця обсерваторія працюватиме з найбільшою цифровою камерою, створеною для астрономії, і допоможе розгадати таємниці темної матерії та темної енергії, які становлять 95% Всесвіту.

Протягом 10 років телескоп робитиме знімки неба Південної півкулі, створюючи нову карту зоряного простору кожні три дні. Його 3,2-гегапіксельна камера зафіксує 20 млрд галактик і збере до 60 петабайтів даних. Це допоможе вивчити гравітаційний вплив темної матерії та створити найдетальнішу тривимірну карту Чумацького Шляху. Перші наукові знімки очікують у середині 2025 року.

Генеративний штучний інтелект

Google вже запровадив нову опцію пошуку за допомогою генеративного штучного інтелекту – AI Overviews, що базується на моделі Gemini. Замість списку посилань алгоритм дає короткі відповіді на запити. Це прискорює пошук, але викликає суперечки щодо достовірності інформації.

Microsoft, OpenAI та інші компанії також розвивають генеративний пошук, що аналізує не лише текст, а й зображення, аудіо та відео.

Ця зміна матиме серйозні наслідки для реклами та медіа, адже користувачі отримують відповіді без переходу на першоджерела, що загрожує доходам видавців. Судові позови від медіа та митців щодо використання їхніх даних для навчання ШІ лише загострюють цей конфлікт між технологічними гігантами та контент-індустрією.

Малі мовні моделі

ШІ став потужним завдяки великим мовним моделям, але тепер настає ера ефективніших рішень. Дослідники довели, що для певних завдань невеликі моделі, навчені на вузькопрофільних даних, можуть працювати не гірше, а іноді навіть краще за гігантські ШІ-системи.

Технологічні гіганти вже пропонують «компактні» версії своїх моделей: OpenAI має GPT-4o mini, Google DeepMind – Gemini Nano, а Anthropic – Claude 3 Haiku. Microsoft також активно розробляє власну лінійку малих моделей Phi.

Окрім зменшення витрат на обчислення, такі моделі стають ідеальними для бізнесу, де необхідні рішення для вузьких завдань, а не аналіз усього інтернету. Деякі стартапи, наприклад Writer, уже доводять, що компактні моделі можуть конкурувати з найпотужнішими зразками, маючи в 20 разів менше параметрів.

Харчові добавки для зменшення викидів метану

Компанії роблять прорив у боротьбі з викидами метану від життєдіяльності худоби. Корови, вівці та кози виділяють цей парниковий газ під час травлення, і він є найбільшим джерелом викидів у тваринництві, яке загалом спричиняє від 11% до 20% забруднення навколишнього середовища.

Зменшити попит на мʼясо та молочні продукти складно, тому виробники розробляють добавки для корму, які зменшують викиди метану. Наприклад, DSM-Firmenich створила препарат Bovaer, який зменшує викиди метану в молочних корів на 30%, а у м’ясних – ще більше, пригнічуючи фермент, що сприяє його утворенню. У травні 2024 року FDA схвалила використання препарату в США, наразі він доступний у 55 країнах.

Стартапи, такі як Blue Ocean Barns, Rumin8 і Symbrosia, тестують добавки на основі червоних водоростей. Вони можуть знизити рівень викидів метану ще більше. Інші дослідники працюють над вакцинами та зміною мікробів у шлунку худоби для довгострокового ефекту.

Використовуючи подібні добавки, компанії можуть отримати кредити на викиди парникових газів. Додатковий бонус для фермерів – підвищена продуктивність корів, що дають більше м’яса та молока.

Однак нові продукти не розв’язують повністю проблему викидів метану від тваринництва. Галузь також має зупинити вирубку лісів і підтримувати розвиток альтернативних продуктів, зокрема рослинне м’ясо та молочні замінники. Проте кормові добавки стають реальним інструментом у боротьбі з кліматичною кризою.

Роботаксі

У Китаї сервіси безпілотного таксі (Baidu, AutoX, WeRide та Pony AI) активно працюють у великих містах і планують вихід на ринки Сингапуру, Близького Сходу та США.

У США головний гравець – Waymo (підрозділ Alphabet, материнської компанії Google). Компанія вже запустила безпілотне таксі в Сан-Франциско, Лос-Анджелесі й Фініксі та планує розширення в Остін і Атланту разом з Uber. Zoox, що належить Amazon, готує запуск сервісу в Лас-Вегасі у 2025 році та проводить тестування в Сан-Франциско, Остіні та Маямі. Британський стартап Wayve адаптує свою систему для доріг США і почав випробування в Сан-Франциско.

Однак у галузі є проблеми. У Китаї низькі ціни на поїздки викликають невдоволення серед 10 млн таксистів. У США компанія Cruise (власність General Motors) зупинила роботу після аварії у 2023 році, а GM припинила фінансування проєкту. Tesla ще має довести безпечність своєї технології, перш ніж отримати дозвіл на запровадження безпілотного таксі в Каліфорнії та Техасі у 2025 році.

Чистіше авіапальне

У 2024 році світова авіація спожила близько 100 млрд галонів реактивного пального, з яких лише 0,5% були вироблені альтернативними джерелами. Але ситуація може швидко змінитися.

Альтернативне авіаційне паливо (SAF) здатне суттєво скоротити шкідливі викиди від роботи авіації, яка вже спричинила близько 4% глобального потепління.

Це пальне виробляють із відпрацьованих олій, сільськогосподарських залишків, промислових відходів і навіть CO₂, вилученого з повітря. Залежно від технології воно може зменшити викиди удвічі або майже повністю їх усунути.

Головний плюс – ним вже можна заправляти літаки, що дає змогу швидко знизити вплив авіації на клімат.

Європейський Союз та Велика Британія вже зобов’язали аеропорти використовувати щонайменше 2% SAF з 2025 року, а до 2050 року цей показник у ЄС зросте до 70%.

На ринку домінує пальне, вироблене із жирів, олій і відходів, але його запаси обмежені. Тому компанії розробляють нові технології. Наприклад, LanzaJet у 2024 році відкрила перший комерційний завод з виробництва авіапального з етанолу, здатний випускати 9 млн галонів на рік. А синтетичне паливо з CO₂ має потенціал, хоча поки що не виробляється у промислових масштабах.

Головний виклик – ціна. Нині SAF майже втричі дорожче, ніж традиційне авіапальне. Проте із залученням нових гравців і розширенням виробництва вартість має знижуватися, що наблизить «зелені» польоти до реальності.

Роботи, що швидко навчаються

Розвиток генеративного ШІ кардинально змінює підхід до навчання роботів, допомагаючи їм освоювати нові завдання майже миттєво.

Раніше ШІ допомагав роботам розпізнавати об’єкти та орієнтуватися у просторі, але тепер дослідники використовують великі мовні моделі для навчання рухам і виконання складних завдань. Наприклад, щоб навчити робота мити посуд, поєднують кілька джерел даних:

сенсори на людях, що виконують завдання;

телеметрію роботизованих рук, керованих людиною;

зображення та відео з інтернету.

Таке комбіноване навчання дає роботам значну перевагу над традиційними методами і дає змогу швидше адаптуватися до реальних умов.

Вже зараз ці технології використовуються на складах та у виробничих приміщеннях, а в майбутньому можуть привести до появи розумних роботів-помічників у домівках.

Ліки для профілактики ВІЛ

Новий препарат «Ленакапавір» виявився на 100% ефективним у запобіганні зараженню ВІЛ серед 5000 жінок і дівчат в Уганді та ПАР під час випробувань у 2024 році. Його унікальність у тому, що ін’єкцію потрібно робити лише раз на пів року, що значно зручніше, ніж традиційні PrEP-препарати, які вимагають щоденного прийому.

Раніше у 2021 році був схвалений інший довготривалий препарат – «Каботегравір» (ViiV Healthcare), який вводиться раз на два місяці, але його поширення йде повільно.

Поки що FDA схвалила «Ленакапавір» лише для лікування ВІЛ, але Gilead уже підписала угоди на виробництво генериків для профілактики в 120 країнах із низьким рівнем доходу. У жовтні 2024 року випробування також підтвердили ефективність на 96% серед цисгендерних чоловіків, трансгендерних людей і небінарних осіб.

ООН поставила амбітну мету припинити епідемію СНІДу до 2030 року. Тепер головне завдання – забезпечити доступність цих революційних ліків для всіх, хто їх потребує.

«Зелена сталь»

Виробництво сталі спричиняє близько 8% світових викидів CO₂, але нові технології можуть суттєво зменшити цей вплив. У Швеції будують перший у світі промисловий завод із майже нульовими викидами.

Stegra (раніше H2 Green Steel) залучила $7 млрд інвестицій для створення підприємства у місті Боден, яке почне роботу у 2026 році. Воно вироблятиме сталь за допомогою водню, отриманого з відновлюваної енергії (вітру та гідроелектростанцій), замість використання вугілля.

Інші компанії також працюють над «зеленою сталлю». Технологія Hybrit (від SSAB, LKAB і Vattenfall) використовує подібний метод, але має труднощі з отриманням екологічних дозволів. Американська компанія Boston Metal розробляє альтернативний спосіб розділення залізної руди електролізом, який має потенціал для повного усунення викидів CO₂.

Завод Stegra вироблятиме 4,5 млн т сталі на рік, що є невеликою часткою від глобального виробництва. Але цей проєкт покаже, що сталеливарна промисловість може стати екологічно чистішою, а клієнти готові платити за «зелену» продукцію.

Ефективні терапії зі стовбурових клітин

Після десятиліть досліджень стовбурові клітини нарешті демонструють реальний прорив у лікуванні епілепсії та діабету першого типу. У 2023 році в Каліфорнійському університеті Сан-Дієго Джастіну Ґрейвзу, пацієнту з важкою формою епілепсії, трансплантували лабораторно вирощені нейрони, що зменшують електричні збої в мозку. Після процедури його напади скоротилися з одного разу на день до одного разу на тиждень.

Ще одна знакова подія відбулася у 2024 році в Бостоні: компанія Vertex Pharmaceuticals успішно пересадила пацієнтам із діабетом першого типу лабораторно вирощені бета-клітини підшлункової залози. Деякі учасники дослідження повністю відмовилися від інсуліну, оскільки їхні нові клітини самостійно виробляють його в потрібний момент.

Ці результати наближають медицину до функціональних ліків, які не просто полегшують симптоми, а дозволяють пацієнтам повернутися до нормального життя без постійного лікування.