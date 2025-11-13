Розслідування проводиться у рамках Закону про цифрові ринки (DMA) та може призвести до штрафів до 10% від світового обороту компанії.

Європейська комісія планує нове розслідування компанії Alphabet, материнської компанії Google, щодо нібито заниження рейтингу видавців, що публікують спонсорський контент. Про це пише Financial Times з посиланням на двох чиновників.

Деталі

Європейська комісія починає нову перевірку компанії Alphabet через підозри, що Google нібито занижує рейтинг медіа, які публікують рекламний контент «третіх сторін». За даними Financial Times, розслідування стосується контенту на кшталт спонсорських редакційних статей, що, за словами медіагруп, є ключовою частиною їх бізнес-моделі.

Розслідування проводиться у рамках Закону про цифрові ринки (Digital Markets Act, DMA), який покликаний обмежити домінування великих онлайн-платформ та забезпечити рівні умови для інших учасників ринку. У разі порушень компанії загрожують штрафи до 10% від глобального обороту.

Новий аудит відбувається попри загрози з боку адміністрації Дональда Трампа, який неодноразово критикував штрафи ЄС проти американських компаній і називав їх «податковим тиском».

Google уже перебуває під іншими розслідуваннями у рамках DMA, зокрема щодо переваги власних сервісів у пошуковику та обмеження можливостей розробників спрямовувати користувачів на сторонні пропозиції.

Google стверджує, що користувачі скаржилися на «паразитне SEO» або «зловживання репутацією сайту», коли авторитетні джерела дозволяють неякісному контенту з’являтися на своїх сторінках. У компанії додали, що забезпечують дотримання політики щодо спаму «за допомогою ретельного процесу перевірки, який містить чітко визначену процедуру повторного розгляду для власників постраждалих сайтів».

Нове розслідування зʼявилося лише через два місяці після того, як Комісія оштрафувала Google на €2,95 млрд за маніпуляції в пошуковій рекламі. Цей штраф – один з найбільших, накладених ЄС на Google, – спровокував Трампа подвоїти погрози тарифи проти Європи. У 2018 році Брюссель оштрафував Google на €4,12 млрд за за зловживання домінуючим становищем через Android.

Контекст

У липні британська аналітична компанія Authoritas оприлюднила дослідження, яке виявило, що після запуску Google AI Overviews у минулому році кількість переходів на вебсайти скоротилася до 80%. Ці дані були передані антимонопольному органу Великої Британії в рамках скарги щодо впливу функції на конкуренцію. Дослідники також наголосили, що посилання на YouTube, який належить материнській компанії Google – Alphabet, стали значно помітнішими порівняно зі стандартними результатами пошуку.

В іншому дослідженні, проведеному американським аналітичним центром Pew Research Center, також повідомлялося про суттєве зниження переходів із Google через AI Overviews: користувачі лише в 1% випадків переходили за посиланнями під зведеннями, створеними штучним інтелектом.

Google, у свою чергу, назвала ці дослідження неточними, стверджуючи, що вони ґрунтуються на хибній методології.

Італійські видавці закликають провести розслідування щодо функції Google AI Overviews, називаючи її «вбивцею трафіку» та загрозою для їхнього бізнесу.