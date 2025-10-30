Alphabet Inc., материнська компанія Google, повідомила про зростання чистого прибутку у третьому кварталі 2025 року на 33% – до $34,98 млрд із $26,3 млрд роком раніше. Прибуток на акцію склав $2,87 проти $2,12, перевищивши прогноз аналітиків FactSet ($2,12).
- Квартальна виручка досягла рекордних $102,3 млрд (+16% порівняно з $88,3 млрд у 2024 році), перевершивши очікування FactSet ($99,94 млрд).
- Рекламний бізнес Google приніс $74,18 млрд (+13%), зокрема $56,6 млрд від пошукової реклами (+15%) та $10,3 млрд від YouTube (+15%). Google Cloud показав зростання на 34% до $15,16 млрд, випередивши прогноз LSEG ($14,72 млрд), завдяки буму штучного інтелекту.
- Чат-бот Gemini налічує понад 650 млн активних користувачів щомісяця. Alphabet також підвищила прогноз капітальних витрат на 2025 рік до $91–93 млрд (з $85 млрд) через попит на хмарні сервіси.
- Акції компанії зросли на 6,8% на післяринкових торгах 29 жовтня. З початку року їхня вартість підскочила на 45%.
Alphabet Inc повідомляла про дохід і прибутки вже за перший квартал, які теж перевершили очікування аналітиків. Цьому сприяла стійкість її бізнесу пошукової реклами. Компанія звітувала про сукупний дохід у розмірі $90,23 млрд за перший квартал порівняно із середньою оцінкою аналітиків у $89,12 млрд.
Alphabet необхідно виправдати свої підвищені інвестиції у гонку штучного інтелекту. Конкуренція спонукає компанію та її конкурентів витрачати великі кошти на інфраструктуру, дослідження та таланти.
