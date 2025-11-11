Microsoft та Alphabet – материнська компанія Google – оголосили, що інвестують понад $16 млрд у розширення інфраструктури штучного інтелекту в Європі. Це чергове велике зобов’язання американських техгігантів щодо нарощування потужностей ШІ за кордоном. Про це пише The Wall Street Journal 11 листопада.

Деталі

Microsoft спрямує понад $10 млрд на створення хабу дата-центрів у Сінеш (південний захід Португалії), роботи почнуться на початку наступного року. Об’єкт будують спільно з Nvidia, британським стартапом з інфраструктури ШІ Nscale Global Holdings та компанією-забудовником дата-центрів Start Campus. На майданчику планують розгорнути близько 12 600 графічних процесорів Nvidia GB300.

Компанія з Редмонда (штат Вашингтон) заявила, що це буде її найбільша інвестиція в Португалії та одна з найбільших у Європі за обсягом обчислювальних потужностей для ШІ. Віцепрезидент і президент Microsoft Бред Сміт оголосив про угоду під час технологічної конференції Web Summit у Лісабоні.

Тим часом Google інвестує $6,36 млрд у розширення інфраструктури ШІ та офісів у Німеччині до 2029 року. Ця сума охоплює новий дата-центр у Дітценбаху, існуючий об’єкт у Ханау, а також розширення офісів у Берліні, Франкфурті та Мюнхені.

Ці оголошення – чергові зобов’язання американських компаній щодо розширення діяльності за кордоном для задоволення зростаючого попиту на послуги ШІ.

Контекст

З моменту публічного релізу ChatGPT від OpenAI наприкінці 2022 року техгіганти вкладають мільярди доларів у дата-центри, хмарні сервіси та інфраструктуру ШІ в Європі.

Минулого тижня Nvidia та Deutsche Telekom повідомили про створення однієї з найбільших у Європі «фабрик ШІ» у Німеччині в рамках партнерства вартістю €1 млрд. За кілька днів до того Amazon оголосив про інвестиції понад €1,4 млрд в Нідерланди протягом наступних трьох років для розвитку хмарних обчислень та роздрібного бізнесу.

У вересні Microsoft заявив про намір вкласти $30 млрд у інфраструктуру ШІ та наявні операції у Великій Британії до 2028 року, а Google планує витратити близько $6,8 млрд на ШІ, дослідження, розробки та інженерію у Британії протягом найближчих двох років.