Естонія планує виділити €3 млн на закупівлю та підтримку систем супутникового зв’язку Starlink. Про це розповів у соцмережі Х міністр оборони України Денис Шмигаль за результатами зустрічі з міністром оборони Естонії Ганно Певкуром на полях JEF 5 листопада.

Деталі

Міністри обговорили зміцнення протиповітряної оборони, виробництво дронів та створення спільних оборонних підприємств.

«Цінуємо участь Естонії в PURL. Україна також готова долучатися до реалізації проєктів у межах SAFE, що сприятиме обопільному розвитку наших ОПК», – зазначив Шмигаль.

Також міністри говорили про тренування українських воїнів у межах операції Legio.

«Продовжуємо наполягати на конфіскації заморожених російських активів – агресор має заплатити. Дякую Естонії за рішучу підтримку українців у цій війні», – наголосив український міністр оборони.

Контекст

Система Starlink стала критично важливою для України, особливо в регіонах, де війна знищила інфраструктуру зв’язку. Вона забезпечує повне покриття країни супутниковим інтернетом, підтримуючи як військові операції, так і цивільні потреби.

Станом на березень 2025 року в Україні функціонує 47 000 терміналів Starlink, придбаних за підтримки міжнародних партнерів, повідомила пресслужба Мінцифри у відповідь на запит Forbes Ukraine. Ця кількість не включає термінали, які українці купували самостійно.

У 2022–2024 роках Польща вклала близько 323 млн злотих (понад $86 млн) у закупівлю терміналів Starlink для України, щоб забезпечити зв’язок на фронті та в цивільному секторі. У 2025 році нові закупівлі не заплановані, але на оплату абонентських послуг буде витрачено 77 млн злотих (приблизно $20 млн).