Уранці 15 вересня стався глобальний збій у роботі супутникових терміналів Starlink, який вплинув на користувачів по всьому світу, включно з українськими військовими вздовж лінії фронту. Компанія SpaceX, очолювана Ілоном Маском, розслідує причини неполадок.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- За інформацією сервісу Downdetector, проблеми зі Starlink фіксувалися в багатьох країнах. Скарги на нестабільну роботу терміналів почали надходити після 07:00 15 вересня. У США збій зачепив понад 43 000 користувачів.
- Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) о 07:45 повідомив, що Starlink не функціонує вздовж усієї лінії фронту. О 08:02 він уточнив, що зв’язок поступово відновлюється.
- «SpaceX знову зіткнулася з глобальним збоєм», – зазначив Мадяр.
- На офіційному сайті Starlink підтвердили, що вранці 15 вересня спостерігалося погіршення якості зв’язку, а команда компанії активно працює над усуненням проблеми.
Контекст
Попередній значний збій у роботі Starlink відбувся 24 липня ввечері, коли термінали не працювали протягом 2,5 години. За словами віцепрезидента SpaceX Майкла Ніколса, тоді причиною став збій у ключових програмних сервісах, що відповідають за управління мережею.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.