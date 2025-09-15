Уранці 15 вересня стався глобальний збій у роботі супутникових терміналів Starlink, який вплинув на користувачів по всьому світу, включно з українськими військовими вздовж лінії фронту. Компанія SpaceX, очолювана Ілоном Маском, розслідує причини неполадок.

Деталі

За інформацією сервісу Downdetector, проблеми зі Starlink фіксувалися в багатьох країнах. Скарги на нестабільну роботу терміналів почали надходити після 07:00 15 вересня. У США збій зачепив понад 43 000 користувачів.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) о 07:45 повідомив, що Starlink не функціонує вздовж усієї лінії фронту. О 08:02 він уточнив, що зв’язок поступово відновлюється.

«SpaceX знову зіткнулася з глобальним збоєм», – зазначив Мадяр.

На офіційному сайті Starlink підтвердили, що вранці 15 вересня спостерігалося погіршення якості зв’язку, а команда компанії активно працює над усуненням проблеми.

Контекст

Попередній значний збій у роботі Starlink відбувся 24 липня ввечері, коли термінали не працювали протягом 2,5 години. За словами віцепрезидента SpaceX Майкла Ніколса, тоді причиною став збій у ключових програмних сервісах, що відповідають за управління мережею.