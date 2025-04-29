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У Польщі порахували витрати на Starlink для України

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Польща інвестувала майже 323 млн злотих (понад $86 млн) у 2022–2024 роках в супутникові термінали Starlink для України, щоб забезпечити зв’язок на фронті та в цивільному житті. У 2025-му нові закупівлі не плануються, але витрати на абонплату сягнуть 77 млн злотих (близько $20 млн), пише видання Polska Zbrojna.

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Деталі 

  • Кошти на термінали Starlink і їхню абонплату виділено з Фонду допомоги Україні, створеного Польщею після початку повномасштабного вторгнення РФ. 
  • З того часу Україна отримала 24 500 терміналів, ще 5100 надали інші польські організації. Польський уряд оплачує абонплату за всі пристрої – 528,9 злотих ($140,6) на місяць за стандартний тариф і 1383,7 злотих ($367,9) за спеціальний. За даними Міністерства цифровізації Польщі, оплачуються лише активовані термінали. 
  • З 5000 пристроїв, закуплених наприкінці 2024 року, до березня 2025 року Україна отримала 1584 одиниці. Решта зберігається в Інституті зв’язку в Польщі, а їхній прийом і транспортування організовує українська сторона.

Контекст

Starlink став незамінним для України, особливо на територіях, де війна зруйнувала зв’язок. Система забезпечує повне покриття країни супутниковим інтернетом, підтримуючи як військові, так і цивільні потреби.

На березень 2025-го в Україні працює 47 000 терміналів Starlink, придбаних завдяки підтримці міжнародних партнерів, ідеться у відповіді пресслужби Мінцифри на запит Forbes Ukraine. В цю цифру не входять термінали, придбані українцями самостійно. 

Водночас залежність від Starlink викликає занепокоєння через політичні ризики, пов’язані з позицією Маска та потенційними змінами в політиці США. Пошук альтернативних систем, таких як Eutelsat, є частиною стратегії України для забезпечення незалежності зв’язку в умовах війни.

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