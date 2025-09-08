Компанія SpaceX Ілона Маска, яка володіє мережею супутників Starlink, домовилася про купівлю радіочастотного спектру в компанії EchoStar Corp., що належить Чарльзу Ерґену, за приблизно $17 млрд готівкою та акціями. Про це пише Bloomberg 8 вересня.

Деталі

SpaceX придбає ліцензії на спектр AWS-4 і H-блок від EchoStar. Сума угоди включає до $8,5 млрд готівкою та до $8,5 млрд в акціях SpaceX. Крім того, SpaceX погодилася профінансувати виплати відсотків за боргом EchoStar на суму близько $2 млрд до листопада 2027 року.

Ця угода, разом із нещодавнім продажем спектру компанії AT&T за $23 млрд, допоможе EchoStar вирішити питання, пов’язані з розслідуванням Федеральної комісії зі зв’язку США (FCC), пише видання.

Після оголошення угоди акції EchoStar зросли на 64% під час торгів до офіційного відкриття ринку в понеділок. Кошти від угоди EchoStar планує використати для погашення частини боргу, а також для фінансування операційної діяльності та ініціатив зростання.

Контекст

FCC розпочала розслідування щодо EchoStar у травні, перевіряючи, чи виконує компанія свої зобов’язання щодо використання частотного спектру. SpaceX скаржилася, що EchoStar не використовує цінні ресурси належним чином, що спонукало регулятора тиснути на компанію для продажу частини частот. Раніше EchoStar пропустила виплати за облігаціями та розглядала можливість банкрутства через ускладнення, спричинені розслідуванням.

Від запуску перших супутників Starlink у 2019 році SpaceX залучила близько 5 млн клієнтів у понад 100 країнах станом на червень, значно випередивши конкурентів. Придбання спектру AWS-4 (2 ГГц) дозволить SpaceX надавати послуги прямого зв’язку з пристроями більш незалежно, без потреби в партнерстві з мобільними операторами, такими як T-Mobile. Цей діапазон підтримує як наземні мобільні передачі, так і зв’язок між супутниками та наземною інфраструктурою, що є ключовим для розширення можливостей Starlink.