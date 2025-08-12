Україна шукає рішення для зупинки роботи Starlink на тимчасово окупованих територіях, водночас супутниковий зв’язок продовжить функціонувати на підконтрольній частині країни. Про це 12 серпня сказав перший віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час тестування технології Starlink Direct to Cell у Житомирській області, пише «Інтерфакс-Україна» .

Деталі

Робота Starlink у районах, які перебувають під окупацією, є для України викликом, над яким працює Мінцифри, повідомив Федоров.

За його словами, в Україні налагоджена комунікація з Ілоном Маском. Голова SpaceX публічно пообіцяв, що Starlink продовжить працювати в Україні, зважаючи на те, що ця технологія забезпечує зв’язок у лікарнях, школах і цивільному секторі.

Федоров зазначив, що Україна має одну з найбільших у світі кількостей активних терміналів Starlink – понад 50 000, з яких більшість було завезено Мінцифри.

Федоров вважає, що масове використання цієї технології впливає на пріоритетність України для SpaceX та швидкість реагування компанії на потреби регіону.

Він додав, що запуск «Київстаром» технології Starlink Direct to Cell на базі комерційної угоди зі SpaceX зміцнює партнерство України з компанією Маска та створює формат win-win.

Окрім цього, за словами Федорова, Мінцифри розвиває альтернативні технології зв’язку, зокрема військовий LTE і супутникові рішення, щоб країна була готова до будь-якого сценарію.

Контекст

Starlink став критично важливим інструментом для українських військових після початку повномасштабної війни. Завдяки великій кількості терміналів, які Україна отримала від SpaceX, урядів Польщі, США, Німеччини та інших партнерів, ЗСУ змогли зберігати зв’язок навіть у найвіддаленіших точках фронту.

Однак Starlink залишається цілком під контролем Ілона Маска – як фінансово, так і технічно. Його особисте рішення щодо відключення послуги, як і подальше визнання, що Starlink не призначений для «наступальних дій», посилили занепокоєння західних регуляторів і військових. У Великій Британії, зокрема, заявили, що така концентрація влади в руках одного бізнесмена становить загрозу для міжнародної безпеки.

Раніше Маск потрапляв під критику через аналогічну історію навколо Криму: він відмовився надати Україні доступ до Starlink для атаки на російські кораблі у Севастополі, побоюючись ядерної ескалації. Попри це, техніка залишається ключовою інфраструктурою на фронті, і поки що альтернативи їй не існує.

У липні цього року стало відомо, що під час активної фази українського контрнаступу восени 2022 року в Херсонській області Маск особисто наказав відключити супутниковий зв’язок Starlink у районах, де тривали бойові дії. Це спричинило збій у роботі українських військових систем, завадило оточити російські сили та поставило під сумнів надійність американської технології на фронті.