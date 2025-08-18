Курс криптовалюти Ethereum зріс на 75% з червня – компанії скуповують токени на мільярди доларів. Криптоентузіасти в Нью-Йорку оголосили про початок нової фінансової ери, де Ether може стати основою для бізнесу та банків, пише Bloomberg.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Минулого тижня в історичній будівлі Cipriani в Нью-Йорку криптоентузіасти зібралися, щоб просувати Ethereum як платформу майбутнього. BitMine Immersion Technologies, що володіє Ether на $6 млрд, переконує: це не просто валюта, а програмована мережа для «розумних контрактів». Вони дозволяють обмінювати криптовалюти, видавати позики чи платити відсотки без посередників, а кожна транзакція потребує оплати в Ether, що підвищує попит.
- Ethereum стане мостом між Волл-стріт і штучним інтелектом, стверджує Том Лі, голова BitMine. Його компанія скуповує токени, щоб створити дефіцит і підняти ціну, яка зараз становить близько $4300, але може сягнути і $60 000, за його прогнозами. Подібну стратегію застосував Майкл Сейлор із Bitcoin, накопичивши токени на $72 млрд для Strategy Inc.
- На думку Тома Лі, Ethereum може стати ключовим макроекономічним трендом наступного десятиліття.
- База прихильників Ethereum розширюється: від банківських аналітиків до політичних діячів. World Liberty Financial Inc, пов’язана з оточенням Дональда Трампа, цього року придбала Ether на мільйони доларів. Ерік Трамп, співзасновник American Bitcoin Corp., публічно підтримує зростання токена.
- Standard Chartered Plc підвищила прогноз ціни на кінець року до $7500 із $4000, Ark Investment Management також покращила довгострокові оцінки.
- Цінове зростання і корпоративні інвестиції реальні, але ключове питання – чи втримається Ethereum під час наступного спаду та чи стане токен чимось більшим, ніж спекулятивна ставка?
- «Фінансові інститути бачать Ethereum як природний вибір, – каже Томаш Станчак, виконавчий директор Ethereum Foundation. – Вони розуміють, які продукти потрібно створювати, що покращувати і де шукати ефективність».
- Проте є виклики. Конкуренти, такі як Solana, пропонують швидші та дешевші транзакції, а компанії, такі як Circle і Stripe, розробляють власні блокчейн-системи, що можуть обійти Ethereum.
- Скептики, зокрема професор Колумбійського університету Омід Малекан, попереджають: компанії, що накопичують Ether, можуть так само швидко продати його, посиливши спад на ринку.
- Особливістю Ethereum є стейкінг – можливість «заморожувати» токени для підтримки мережі та отримувати дохід. BlackRock, що запустила Ether ETF (ETHA) із $16 млрд активів, планує додати стейкінг, щоб інвестори могли заробляти на зростанні ціни та відсотках.
Контекст
Ethereum – децентралізована блокчейн-платформа з відкритим кодом, створена у 2015 році Віталіком Бутеріним. Вона дозволяє розробляти та запускати смарт-контракти – програми, які автоматично виконують угоди за заданими умовами. Нативна криптовалюта платформи – Ether (ETH), яка використовується для оплати транзакцій і обчислень у мережі.
Ethereum залишається найактивнішим блокчейном за обсягом транзакцій, але поки не використовується для повсякденних платежів чи покупок. Фінансові гіганти тестують токенізацію активів на цій платформі, а компанії зі сфери ШІ та платежів будують на ній свої проєкти.
Чи зможе Ethereum повторити успіх Bitcoin як корпоративний актив, залежить від залучення нових інвесторів і протистояння конкурентам.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.