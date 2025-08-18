Курс криптовалюти Ethereum зріс на 75% з червня – компанії скуповують токени на мільярди доларів. Криптоентузіасти в Нью-Йорку оголосили про початок нової фінансової ери, де Ether може стати основою для бізнесу та банків, пише Bloomberg .

Деталі

Минулого тижня в історичній будівлі Cipriani в Нью-Йорку криптоентузіасти зібралися, щоб просувати Ethereum як платформу майбутнього. BitMine Immersion Technologies, що володіє Ether на $6 млрд, переконує: це не просто валюта, а програмована мережа для «розумних контрактів». Вони дозволяють обмінювати криптовалюти, видавати позики чи платити відсотки без посередників, а кожна транзакція потребує оплати в Ether, що підвищує попит.

Ethereum стане мостом між Волл-стріт і штучним інтелектом, стверджує Том Лі, голова BitMine. Його компанія скуповує токени, щоб створити дефіцит і підняти ціну, яка зараз становить близько $4300, але може сягнути і $60 000, за його прогнозами. Подібну стратегію застосував Майкл Сейлор із Bitcoin, накопичивши токени на $72 млрд для Strategy Inc.

На думку Тома Лі, Ethereum може стати ключовим макроекономічним трендом наступного десятиліття.

База прихильників Ethereum розширюється: від банківських аналітиків до політичних діячів. World Liberty Financial Inc, пов’язана з оточенням Дональда Трампа, цього року придбала Ether на мільйони доларів. Ерік Трамп, співзасновник American Bitcoin Corp., публічно підтримує зростання токена.

Standard Chartered Plc підвищила прогноз ціни на кінець року до $7500 із $4000, Ark Investment Management також покращила довгострокові оцінки.

Цінове зростання і корпоративні інвестиції реальні, але ключове питання – чи втримається Ethereum під час наступного спаду та чи стане токен чимось більшим, ніж спекулятивна ставка?

«Фінансові інститути бачать Ethereum як природний вибір, – каже Томаш Станчак, виконавчий директор Ethereum Foundation. – Вони розуміють, які продукти потрібно створювати, що покращувати і де шукати ефективність».

Проте є виклики. Конкуренти, такі як Solana, пропонують швидші та дешевші транзакції, а компанії, такі як Circle і Stripe, розробляють власні блокчейн-системи, що можуть обійти Ethereum.

Скептики, зокрема професор Колумбійського університету Омід Малекан, попереджають: компанії, що накопичують Ether, можуть так само швидко продати його, посиливши спад на ринку.

Особливістю Ethereum є стейкінг – можливість «заморожувати» токени для підтримки мережі та отримувати дохід. BlackRock, що запустила Ether ETF (ETHA) із $16 млрд активів, планує додати стейкінг, щоб інвестори могли заробляти на зростанні ціни та відсотках.

Контекст

Ethereum – децентралізована блокчейн-платформа з відкритим кодом, створена у 2015 році Віталіком Бутеріним. Вона дозволяє розробляти та запускати смарт-контракти – програми, які автоматично виконують угоди за заданими умовами. Нативна криптовалюта платформи – Ether (ETH), яка використовується для оплати транзакцій і обчислень у мережі.

Ethereum залишається найактивнішим блокчейном за обсягом транзакцій, але поки не використовується для повсякденних платежів чи покупок. Фінансові гіганти тестують токенізацію активів на цій платформі, а компанії зі сфери ШІ та платежів будують на ній свої проєкти.

Чи зможе Ethereum повторити успіх Bitcoin як корпоративний актив, залежить від залучення нових інвесторів і протистояння конкурентам.