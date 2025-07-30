Президент США Дональд Трамп готує першу публічну заяву своєї робочої групи з питань криптовалют. У середу, 30 липня, має зʼявитися звіт, що окреслить бачення Білого дому щодо ринкового регулювання цифрових активів, токенізації та законодавчих ініціатив у Конгресі, пише Reuters з посиланням на джерела.

Деталі

Робочу групу з криптовалют Трамп створив невдовзі після інавгурації в січні, виконавши обіцянку реформувати криптополітику США. Очолює її Бо Гайнс, а до складу входять міністр фінансів Скотт Бессент, голова SEC Пол Аткінс та директор OMB Рассел Воут.

Звіт міститиме рекомендації впровадження законодавчих і нормативних змін, зокрема створення рамки для торгівлі токенізованими цінними паперами – акціями та облігаціями на блокчейні, кажуть співрозмовники агентства.

Документ може містити побажання адміністрації Трампа щодо остаточного варіанту законопроєкту Clarity Act, який наразі проходить через Конгрес США.

Цей звіт має стати дороговказом для учасників ринку, які прагнуть визначеності в питанні токенізації – перетворення традиційних активів на цифрові. Очікується, що Білий дім заохочуватиме використання блокчейну для фондових операцій та інвестицій, включаючи нерухомість, фонди та банківські депозити.

Контекст

Дональд Трамп, спочатку скептично налаштований до криптовалют, під час своєї передвиборчої кампанії 2024 року та другого президентського терміну активно підтримує їхній розвиток. Він пообіцяв зробити США «криптовалютною столицею світу», виступив за створення національного біткойн-резерву та підписав указ про стратегічний криптофонд, який використовуватиме конфісковані активи.

Трамп запустив власний мемкоїн $TRUMP на блокчейні Solana, який досяг ринкової капіталізації в мільярди доларів, хоча його критикують за спекулятивний характер. Його сім’я також активно інвестує в криптоактиви через проєкт World Liberty Financial, придбавши токени на сотні мільйонів.

Трамп просуває законодавство, яке легалізує криптовалюти, зокрема стейблкоїни, та забороняє державну цифрову валюту, аргументуючи це захистом від надмірного контролю. Ці дії викликали ажіотаж на ринку, сприяючи зростанню біткойна та альткоїнів, хоча деякі експерти бачать ризики для фінансової стабільності.

Нове керівництво SEC закрило частину гучних справ проти Coinbase і Binance, розпочатих за попередньої адміністрації.