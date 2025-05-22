Європарламент підтримав підвищення мит на добрива та сільгосппродукцію з Білорусі й Росії

Депутати Європарламенту підтримали підвищення мит на добрива та деякі російські та білоруські сільськогосподарські товари, прагнучи знизити залежність ЄС від цього імпорту, повідомила пресслужба інституції 22 травня. Постанова була прийнята 411 голосами «за», 100 «проти» за 78 утримались.

Ключові факти

Пленарне засідання схвалило пропозицію Єврокомісії щодо збільшення на 50% мит ЄС на сільськогосподарську продукцію з Росії та Білорусі, яка досі не обкладалася додатковими митами.

Ціль полягає в тому, щоб ще більше знизити залежність ЄС від цих двох країн. Продукти, на які вплинуть нові мита, включають цукор, оцет, борошно та корми для тварин.

До мита у розмірі 6,5% на добрива, що імпортуються з Росії та Білорусі, додадуться мита у розмірі від €40 до €45 за тонну в період 2025-2026 років. Зрештою це мито зросте до €430 за тонну до 2028 року.

«Доходи від продажу російських та білоруських добрив вважаються прямим внеском у війну проти України», – повідомив Європарламент.

Очікується, що ці заходи значно скоротять імпорт відповідних товарів до ЄС, незалежно від того, чи походять вони з двох країн, чи експортуються ними безпосередньо чи опосередковано. Прогнозується, що це призведе до подальшої диверсифікації виробництва добрив до ЄС, на яке нині впливають низькі ціни на імпорт.

Законодавство також зобовʼязує Єврокомісію відстежувати зростання цін і будь-які можливі збитки на внутрішньому ринку або сільськогосподарському секторі ЄС, а також вживати заходів щодо помʼякшення наслідків.

Контекст

У січні цього року Єврокомісія схвалила 15-відсоткові мита на сільгосппродукцію та деякі азотні добрива з Росії та Білорусі. До того мита становили 6,5%.

Імпорт у ЄС сечовини та азотних добрив із Росії, вже високий у 2023 році, значно зріс у 2024 році. За даними Єврокомісії, імпорт добрив, які підпадають під дію цього регламенту, відображає ситуацію економічної залежності від Росії. Якщо не контролювати ситуацію, вона може завдати шкоди продовольчій безпеці ЄС.

Поступове збільшення мита на продукцію з Росії та Білорусі, допоможе перешкодити Росії використовувати ринок ЄС для фінансування своєї військової машини.

Рішення має збільшити виробництво добрив у ЄС, яке постраждало від дешевого російського імпорту, і водночас дасть фермерам час пристосуватися.